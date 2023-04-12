العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)

العالم - العراق
وجاء في سياق الإعلان ما يلي:-
- تم تسجيل مليون و(٩١٠) آلاف زائر وزائرة ليلة ويوم المناسبة الأليمة
⁃ توفير أكثر من(25) ألف وجبة إفطار وسحور قبل وفي ليلة المناسبة الأليمة
⁃ توفير ٦٠ حافلة نوع( كوستر) لنقل الزائرين ⁃ فرش أكثر من(12) ألف متر مربع إضافي من مساحات العتبة بالسجاد
⁃ توفير نصف مليون قدح لشرب المياه
⁃ توفير (١١) مجموعة صحية بمجموع (۷۰۳) مرافق للرجال ومثلها للنساء
⁃ منافذ الأمانات بلغت أكثر من(10) منافذ رئيسية بمجموع(۱۰۰۰۰) رقم للأمانات الصغيرة والكبيرة ⁃ مشاركة أكثر من(١٠٠٠) متشرف (متطوع) وزعوا على الأقسام ذات العلاقة
⁃ رفع أكثر من (١٠٠ ) طن من النفايات من محيط العتبة المقدسة
⁃ كمية المياه المسحوبة من محيط العتبة المقدسة بلغت أكثر من( ٢٠٠) ألف لتر.