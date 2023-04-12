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العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)

العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت العتبة العلوية المقدسة ممثلة بأمينها العام ومجلس إدارتها وخدمتها من المتشرفين بالعمل في رحاب مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن نجاح خطتها الخاصة بخدمة الزائرين بذكرى شهادة سيد الأوصياء(صلوات الله وسلامه عليه).

العالم - العراق

وجاء في سياق الإعلان ما يلي:-

- تم تسجيل مليون و(٩١٠) آلاف زائر وزائرة ليلة ويوم المناسبة الأليمة

⁃ توفير أكثر من(25) ألف وجبة إفطار وسحور قبل وفي ليلة المناسبة الأليمة

⁃ توفير ٦٠ حافلة نوع( كوستر) لنقل الزائرين ⁃ فرش أكثر من(12) ألف متر مربع إضافي من مساحات العتبة بالسجاد

⁃ توفير نصف مليون قدح لشرب المياه

⁃ توفير (١١) مجموعة صحية بمجموع (۷۰۳) مرافق للرجال ومثلها للنساء

⁃ منافذ الأمانات بلغت أكثر من(10) منافذ رئيسية بمجموع(۱۰۰۰۰) رقم للأمانات الصغيرة والكبيرة ⁃ مشاركة أكثر من(١٠٠٠) متشرف (متطوع) وزعوا على الأقسام ذات العلاقة

⁃ رفع أكثر من (١٠٠ ) طن من النفايات من محيط العتبة المقدسة

⁃ كمية المياه المسحوبة من محيط العتبة المقدسة بلغت أكثر من( ٢٠٠) ألف لتر.

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العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)

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