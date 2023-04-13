شاهد.. آخر التطورات الاقتصادية والصناعية الإيرانية

العالم - لقاء خاص

وقال "صفري" في حوار إعلامي خاص الى أن التوربینات تستخدم في الصناعات الجویة، والجرارات الزراعیة، مشيرا الى أن المکائن تصدر بکمیات کبیرة إلی دول في أمریکا اللاتینیة، ودول أفریقیة، إلی جانب تصدیر المعدات والأجهزة الطبیة وصناعات النانو، إضافة إلی أدوات کالرجل الآلي للجراحة والرجل الآلي الذي یتم التحکم به عن بعد والذي تم تصديره إلی أندونیسیا وقد حصل الفنیون علی التدریب اللازم في هذا المجال حيث تعتبر أمریکا اليوم منافسة ايران في هذا المجال.

وإليكم النص الكامل لهذا اللقاء:

في الحقیقة أنت المعاون الإقتصادي في وزارة الخارجیة، تمتلك تجربة وخبرة طویلتین في الإقتصاد، کما کنت لعقود سفیر ایران المعتمد في روسیا الإتحادیة والصین والنمسا، لربما أنت الشخص المناسب للتحدث إلیه عن الوضع الإقتصادي الجدید الذي بدأ یتشکل في العالم. النظام الجدید کما تعلم ذو دلالة مهمة ومثیر جدا، إلی جانب موقع ایران في هذا النظام الإقتصادي الجدید، سواء کان بسبب موقعها الجغرافي الفرید من نوعه أو عوامل أخری مهمة تخص ایران، کما سمعنا في الأخبار مؤخرا من أن الخبراء في ایران اکتشفوا إحتیاطيا ضخما من مادة اللثیوم. ففي کل مرة تتم حفریات في ایران یخرج لنا شئ جدید، ففي السابق کان النفط والغاز، والیوم لدینا اللثیوم وأشیاء أخری.

السؤال: إذا، بعد اذنکم، أود أن نتطرق إلی النظام الإقتصادي الجدید الآخذ بالتبلور، واضعین في الإعتبار موقع ایران المهم والفکرة القائلة إننا سنعود إلی ما یسمی "بمرکزیة آسیا"، أو نظام عالمي حیث کانت ایران تلعب فیه في السابق دور الوصل بین الشرق والغرب والشمال والجنوب. إذا تفضل بإعطائنا فکرة عن الموضوع.

صفري: بدایة أتقدم بالشکر لهذه الفرصة المتاحة لي. السؤال ممتاز جدا ومعقد إلی حد ما، لذا یجب توضیحه. حینما حصلت حادثة إنهیار الإتحاد السوفیتي والجمیع قال إن الحرب الباردة قد انتهت، تم تعییني سفیرا معتمدا لدی روسیا الإتحادیة لربما بعد سنتین أو ثلاث من تفکك الإتحاد السوفیتي. آنذاك کنت أعتقد أن الحرب الباردة لم تنته بعد، وأن الأمریکیین یسعون لتوسیع حلف الناتو، وقد کان سعیهم للمرة الثانیة لتقسیم روسیا الإتحادیة إلی عدة مناطق أخری، فقد کانت نظریة بریجينسکي وأمور أخری تسعی خلف هذا المسعی.

حسنا، لاحقا رأینا عملیا أن توسعة حلف الناتو قد حصل واقترب هذا الحلف من جیران روسیا الإتحادیة. لربما کان السید/ بوتین یعتقد في بدایة الأمر أنه بإمکانه التعامل مع الغرب، بالطبع کانت استراتیجیته آنذاك القیام بهذه المهمة من خلال الإستفادة من قوة الطاقة. بمعنی أن یقوم بجمع کل الطاقة الموجودة لدی رابطة الدول ذات المصالح المشترکة، ومن خلال هذه الإستراتیجیة ینظر إلی الغرب أي أوروبا، ونظرة إلی الشرق أي الصین، ومن ثم یستفید من هذه الأداة کي یتمکن من بسط سیطرته في هذا القطاع الحیوي. حسنا، کان الأمریکیون یتصورون أنهم القوة الوحیدة في العالم، ومن المفروض أن تسیطر هذه القوة علی العالم، وقد کانوا یسعون في هذا الإتجاه. ولکن في نهایة المطاف فقد مضت ثلاثون سنة على إنهیار الإتحاد السوفیتي، وقد شهدنا ظهور قوی جدیدة علی الصعید العالمي. لربما کان من السهل إطلاق إسم قوی جدیدة علی بعض الدول، ولکن أصبح البعض من هذه الدول قوی یحسب لها حسابا حالیا، کالصین أو روسیا الإتحادیة التي انبعثت من جدید . بالطبع لم تکن روسیا قوة إقتصادیة وعسکریة في مختلف الأبعاد، والسبب أن إقتصادها لم یکن قد حاز علی النمو المطلوب. شخصیا، أعتقد أن الإقتصاد قد اتخذ منحی یتجه صوب قارة آسیا، أي من آسیا الغربیة إلی آسیا الشرقیة، والمستقبل من صالح قارة آسیا. فهنا لدینا الصین والهند والجمهوریة الإسلامیة في ایران وأندونیسیا ودول منظمتي آسیان وشنغهاي.

بعد إنهیار الإتحاد السوفیتي وعقب العملیات الإرهابیة التي تبلورت في العالم بواسطة الأمریکیین والخطوات التي أتخذت بهدف إضعاف روسیا الإتحادیة وتقسیمها، إسمح لي أن أتطرق إلی نقطة وأذکرها لکم. تقسیم روسیا الإتحادیة مرة أخری کان ینصب علی منطقة الشیشان، بمعنی أن منطقة القوقاز کانت کعب آخیل بالنسبة لروسیا الإتحادیة.

شاهدتم أنتم ماذا حدث في الشیشان ومن ثم في جورجیا، فقد کان الأمریکیون یرغبون في الوصول إلی القلب المعروف. شخصیا أقدم هذا التحلیل کي نعرف إلی أین سنصل من خلال هذا الشکل الجدید. کان الأمریکیون یریدون من طریق جورجیا التي کانت منطقة الشیشان جارة لها أن یدخلوا منطقة داغستان ومن هناك إلی بحر قزوین، وبحر قزوین یعني کازاخستان ، أي القلب کما هو معروف، حسنا، کانت روسیا تضم بين 50 و 60 ملیون مواطن مسلم من التتار والشیشان وداغستان، ما کان یرمي إلیه الأمریکیون القیام بعملیة إنفصال من غرب روسیا الإتحادیة. بینما کان الجزء الذي یقع فوق الصین یشمل الیابان، وفي النهایة تقسیم روسیا إلی ثلاثة أقسام وفقا لمخطط ونظریة بریجینسکي. حسنا، رأینا کیف أن هذه الأحداث طالت وحصلت مواجهات إلی أن وصل السید/ بوتین إلی السلطة.

طيب، کان هذا الموضوع بمثابة فرصة لبعض الدول، کالصین، بمعنی أن أمریکا کانت قد نسیت الصین وحضرت إلی الشرق الأوسط، أي آسیا الغربیة، بینما کان همها واهتمامها ینصبان علی توسیع حلف الناتو، والسبب هو کما أسلفت لکم کان هم الأمریکان تقسیم روسیا الإتحادیة في المقام الأول، ومن ثم نذهب لمناطق أخری.

وفي هذه المعمعة سنحت فرص لبعض الدول. کانت الحرب المفروضة فرصة ممتازة لنا، حیث نجحنا بفضل الحرب، سواء في القطاع الإقتصادي أوغیره في تحدید نقاط ضعفنا في المجال العسکري وفي مجالات أخری. وبفضل تعلیمات وإرشادات الإمام الخمیني الراحل (ره) وقائد الثورة الإسلامیة حفظه الله تعالی حیث کانا یرددان دائما هیا انطلقوا إلی الإکتفاء الذاتي، هذا العام أطلق قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله إسم التقنیات المعرفیة علی هذه السنة، ولکن منذ عشر سنوات وهو یرکز علی موضوع الإکتفاء الذاتي. حسنا، کانت هذه فرصة ذهبیة لنا حیث نجحنا في الوصول إلی مرحلة الإکتفاء الذاتي النسبي في مجالات مختلفة وعلی الأخص في مجالات الطاقة والمواصلات والمناجم والصناعات الصغیرة وصناعة السیارات منذ خمس إلی عشر سنوات مضت. ولکن منذ أن رکزنا علی التقنیات الحدیثة، فقد کانت قفزتنا قفزة عالیة.

والآن سوف أوضح لکم. إذا من وجهة نظري الشخصیة فاتجاه الإقتصاد العالمي یشیر إلی قارة آسیا. بعد ذلك شاهدنا العملیات الإرهابیة، فمنظمة شنغهاي تبلورت في البدایة أمنیا والتعاون ضد الإرهاب وضد تهریب المخدرات والجرائم المنظمة. آنذاك حینما کنت سفیرا لدی روسیا الإتحادیة، تقدمت باقتراح للانضمام إلی هذه المنظمة، ولکن کان هناك من عارض الفکرة، حیث قالوا لو أننا قمنا بهذه الخطوة فأن الدول الغربیة وأعضاء حلف الناتو سوف یبدون عدم رضاهم، بمعني أنهم کانوا یعتقدون أننا بهذه الخطوة سوف نذهب إلی تصنیف الکتلة الشرقیة، لیس بالضبط، ولکن باتجاه دول کالصین وروسیا ودول آسیا الوسطی. لاحقا، وبعد مجهود مضن نجحنا بالتواجد في المنظمة کعضو مراقب، وبعد هذا التطور أصبحنا من الأعضاء في إجتماع الهند، ولکن بتأخیر قلیل، لیس في التجارة فحسب، بالطبع لربما سوف تسألون لماذا؟



السؤال: من وجهة نظرکم، تعتبر الصین الیوم في المرتبة الأولی إقتصادیا، ألیس کذلك؟

صفري: لماذا؟ السبب هو أن الصین تنتج بضائع، بینما الأمریکیون یطبعون الدولارات، أي بمعنی أوراق، هذا ما یقولونه هم بأنفسهم، حینما طبقوا هذا التکتيك إذا لماذا یجب أن یکون الذهب الداعم لعملتهم؟ کانوا یقولون إن صناعاتنا وتقنیاتنا هي الداعمة لعملتنا! یقوم الأمریکیون سنویا بطباعة ستمائة ملیار دولار ثلاث إلی أربع مرات! أو طباعة ألف ملیار دولار، بأي دعم؟ تقوم الصین بتحویل مکانتها مقابل أوراق ، وتجارتها في المرکز الأول واقتصادها أیضا، إذا الاقتصاد الصیني هو الأول في قارة آسیا، کما أن الهند سجلت نموا جیدا ، بینما الروس یتبوأون مکانة جیدة في الطاقة. حالیا، انظروا إلی منظمة شنغهاي بهذه الصورة، دولتان من أکبر منتجي الغاز وهما ایران وروسیا، وأکبر مستهلکي الغاز موجودون في منظمة شنغهاي وهما الصین والهند. کما أن ترکمنستان تنتج الغاز ولکن لیست منافسة لایران وروسیا في هذا القطاع ، فما تنتجه من الغاز لا یساوي شیئا أمام هاتین الدولتین. اذا، الدولتان المنتجتان للغاز قریبتان من خط الترانزیت. لاحظوا معي، سوف أتحدث لکم عن الموقع الجغرافي للجمهوریة الإسلامیة في ایران، حیث الترانزیت بین روسیا والصین والهند ودول آسیا الوسطی وبین بلادنا ، وعن طریقنا نحن إلی أوروبا. حسنا مع وجود هذه العوامل.

السؤال: أرجو المعذرة. تقصد أنه بتحویل هذه الحرکة العالمیة من البحر إلی الیابسة؟

صفري: السبب هو أن الإتصال عن طریق الیابسة أکثر إستقرارا، إلی أین یصل؟ إلی دول آسیا الوسطی. إلی أین یصل؟ إلی روسیا الإتحادیة. إلی أین یصل؟ إلی الجمهوریة الإسلامیة في ایران، بکلمات أخری طریق التبانة القدیم الذي کان یبدأ من شیان القدیمة إلی منطقة برسبولیس في بلادنا، أي في شیراز. خلال هذه الزیارة، حینما کان السید رئیس الجمهوریة قد أعد مائدة الطعام، کان الصینیون قد وضعوا منطقة شیان القدیمة باتجاه منطقة برسبولیس. حسنا، حضر هؤلاء ووجهوا نظراتهم إلی هذه الناحیة، أقصد القوة الإقتصادیة الأولی. ولکن علي أن أذکر نقطة هنا وهي أن القوی الجدیدة الصاعدة أو النظام العالمي الجدید بهذا الشکل، قبل سنوات واستراتیجیة الصین العسکریة کانت الجیش، والآن أصبحت البحریة.



السؤال: کما یعتقد الغرب أن الصینیین یستخدمون البحریة؟



صفري: نعم، إلی الخلیج الفارسي وغیره من المناطق، تقول الصین أنا أیضا أرید هذا، وعلی الأخص مع القراصنة الصومالیین والمشکلات التي یوجدونها في مسار التجارة العالمیة. حسنا، نحن نعلم من کان یساند ویدعم القراصنة الصومالیین في البحر کي یوجدوا التوتر وعدم الاستقرار في البحار. والآن أصبح هذا العامل یسمی البحریة، فالصین تقول أنا قوة عظمی وأقف في المرتبة الأولی عالمیا تجاريا واقتصاديا ، کما أن جیشي بدأ یحضر ویتواجد بقوة في بعض مناطق العالم بهدف إحلال السلام. نظریة الصینیین تترکز علی الإنصاف والعدالة. نحن لانرید أن نقول إن نظریة الجمهوریة الإسلامیة في ایران في نهایة المطاف تقوم علی العدالة والانصاف، فهم یقولونها بلسان شیوعي، بینما نحن نقولها بلسان الإسلام ونظریات الإمام الخمیني (ره) والآیات القرآنیة الکریمة وکلمات قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله. إذا، هذه قوة قد تبلورت. حسنا، الهند تتمیز حالیا بنسبة نمو ممتازة بالنظر إلی تعداد سکانها . وروسیا بعد أن شعرت أن الناتو امتد إلی جیرانها بدأت باتخاذ خطوات. لاحظ معي، کانت أوکرانیا تعتبر الفناء الخلفي لروسیا الإتحادیة، لکنهم هجموا علیها. ألم تکن هناك معاهدة صواریخ تجمع البلدین؟ في واشنطن وموسکو، وصل تمدد حلف الناتو إلی جمهوریات التشیك وسلوفاکیا وبولندا وبهدوء تام إلی أوکرانیا.

لکنهم لم یکتفوا، بمعنی أن واشنطن أتت ووضعت صواریخها بجوار روسیا الإتحادیة. فقد کان توقیت نقل الصواریخ مهما جدا، کل هذه کانت أسبابا دفعت روسیا للقیام بردة الفعل التي شاهدناها جمیعا. القوة والقدرات العسکریة لروسیا الإتحادیة وتصدیر 11 أو 12 ملیون برمیل من النفط الخام بشکل یومي ، هذه العوامل مهمة. تصوروا ، شرکة نفطیة روسیة واحدة فقط تنتج یومیا سبعة ملایین وخمسمائة ألف برمیل من النفط الخام. وکذلك الحال مع کازاخستان، إذا إلی أین یتجه الإقتصاد؟ سواء کان الأمر یتعلق بالمواد الخام أو التقنیات، هذه العوامل موجودة الآن لدی دول منظمة شنغهاي علی أقل تقدیر. إذا، إن الإقتصاد العالمي الضخم حضر إلی آسیا، والآن ماهي المیزات التي کنا سنحصل علیها بدخولنا منظمة شنغهاي؟ شخصیا کان لدي لقاء مع أمین عام منظمة شنغهاي الذي قال لي إنه بدخول الجمهوریة الإسلامیة في ایران إلی منظمة شنغهاي، فأنها سوف تکون لها قفزة في مختلف الأبعاد.

والآن، من حیث الترانزیت والطاقة والموقع الاستراتیجي وغیرها من العوامل، هناك نقطة أخری أود أن أذکرها لکم. لماذا أصبحت علاقاتنا مع الصین استراتیجیة؟ لربما لم تکن علاقاتنا استراتیجیة قبل عشر سنوات! في فترة من الفترات، کان الصینیون یستوردون ما بین 4 و 5 ملایین برمیل من النفط الخام، بینما الیوم یقومون باستیراد 11 ملیونا وخمسمائة ألف برمیل من النفط الخام. ستة ملایین وخمسمائة ألف برمیل من النفط الخام تمر عبر الخلیج الفارسي وبحر عمان. إذا، توفیر الطاقة علی کفة وأمنها علی کفة أخری.

لتحقیق الأمن في نقل الطاقة، یجب ملاحظة من الذي یتمیز بأن لدیه حدودا طویلة تقدر بألفي کیلومتر، لیس سوی الجمهوریة الإسلامیة في ایران. فهم یعلمون جیدا أن أمن الطاقة موجود لدی الجمهوریة الإسلامیة في ایران. ففي ذاك الجانب توجد سبع أو ثمان دول، أما في هذا الجانب فتوجد دولة واحدة فقط. إذا هذا واحد من العوامل، التزوید والأمن. ثانیا، المواضیع المرتبطة بمنطقة سینك کیانغ، ففي نهایة الأمر یوجد عمل إرهابي نقوم برصده، ولکن الأهم من کل شئ هو وجود دولة یبلغ تعداد سکانها خمسة وثمانین ملیونا ووجود خمس عشرة دولة مجاورة لها، علی هذا الأساس یمکنها أن تصبح مرکزا للإهتمام الإقتصادي في غرب قارة آسیا، هذه العوامل التي أسلفناها یمکن أن تکون بمثابة عوامل استراتیجیة لها. لها قدرة عالیة وقوی بشریة شابة، وعلوم بمستوی عال وخریجون بمستویات ممتازة، لهذا بإمکانها أن تصبح مکملة للمواضیع الإقتصادیة الصینیة في المنطقة. إذا، هذه هي العوامل التي مکنت الجمهوریة الإسلامیة في ایران أن تصبح شریکة إستراتیجیة للصین. وأیضا فأن هذه العوامل هي الأسباب الرئیسة، العلم والموقع... ومع الروس الذین یعتبرون جیرانا لنا أیضا علی هذا المنوال.. لاحظ معي، أمن الروس في الجنوب متصل بأمننا، سواء في منطقة آسیا الوسطی أم في منطقة االقوقاز أو حتی في بحر قزوین، إذا أصبحت ایران مکملة لهاتین الدولتین اللتین مررنا علیهما.

انظروا إلی النظام العالمي الجدید، کما أن منظمة شنغهاي للتعاون تقوم بالتبلور من القطب الواحد إلی أقطاب متعددة.. والآن السؤال الذي یطرح نفسه هو، من هي الأقطاب المتعددة؟ لدینا دول محددة، والأمر المهم هو أن الجمهوریة الإسلامیة في ایران متواجدة بین هذه الدول. نحن لا ندعي أنها قوة خارقة، إلا أنها قوة کبیرة في المنطقة وحاضرة بقوة.. انظروا إلی موقع ایران، من الشمال إلی الجنوب ومن الشرق إلی الغرب، بمعنی أننا نصل آسیا بأوروبا، کما نصل شمال القارة بجنوبها. إذا کان أحدهم یرید الذهاب إلی أفریقیا فأفضل مسار له هو من خلال ایران، حیث یذهب إلی الدول المطلة علی الخلیج الفارسي ومن هناك یتوجه إلی قارة أفریقیا والعکس صحیح أیضا، ومن یرید أن یحضر من أفریقیا متجها إلی هذه الناحیة علی نفس المنوال. والآن ، الترانزیت، إذا کانت هناك بضاعة في طریق ممر الشمال إلی الجنوب متجهة إلی قناة السویس ، فقط قوموا بعملیة مقارنة، بضاعة هندیة تصل میناء بندر عباس، والآن لنترك میناء جابهار جانبا، وبواسطة سکة الحدید تصل إلی میناء بحر قزوین أو میناء آستارا الذي سوف یفتتح في القریب العاجل بعد التفاهمات الحاصلة، ومن ثم إلی سرخس و "اینچه برون".

إذا، الطاقات عالیة جدا، شخصیا أشعر أنه لو وصل حجم الترانزیت لدینا إلی 60 ملیون طنا فهذا یعادل 800 ملیون من البضائع المارة من قناة السویس، بکلمات أخری مدخول یساوي مائة ملیار ، إذا یجب علینا إعداد البنی التحتیة في أقرب وقت ممکن. إذا أرادت الصین الذهاب إلی أوروبا فعلیها أن تقوم بهذا العمل من خلالنا نحن ، هذا أفضل لها، وحالیا بسبب اهمالنا نحن کان الصینیون مضطرین للذهاب من خلال بحر قزوین الذي یعتبر مسارا غیر آمن، ولکن عن طریقنا نحن حیث الیابسة الطریق آمن. هذا العمل یخلق فرص عمل کثیرة کما یفتح الطریق لوصول البضائع وتخزینها ومن ثم نقلها إلی ترکیا وبقیة الدول الأوروبیة. إذا، فالنظام العالمي في طور التبلور من القطب الآحادي إلی أقطاب متعددة، حینما أقول إنه یتبلور ففي الحقیقة فقد تبلور هذا النظام لا نرید أن نقول اصبروا، فالجمهوریة الإسلامیة في ایران قوة والصین قوة وروسیا قوة والهند علی نفس المنوال، بینما باکستان لدیها ظروفها الخاصة وکذلك کازاخستان وبقیة الأعضاء. إذا، فمنظمة شنغهاي سوف تتوسع قریبا جدا لتشمل الدول الأفریقیة أیضا.

السؤال: أنتم أشرتم إلی أن منظمة شنغهاي سوف تتوسع وتصل إلی أبعد من آسیا. هذا أمر مثیر للإهتمام کثیرا، لأن الناس یعتقدون أنها خاصة بآسیا؟



صفري: هل تحسبون ترکیا آسیویة أم أوروبیة؟ الاثنان معا! حالیا، الإمارات والدول الأفریقیة طلبت هذا العمل، کما أن بعض الدول الأوروبیة قامت بفعل نفس الشئ، ولکن من وجهة نظري یجب عدم إستجابة طلبات الدول الأوروبیة. بالطبع هذه وجهة نظري الشخصیة، والسبب أن الأوروبیین یریدون أن یعرفوا ماذا یجري علی وجه التحدید. ولکن هذه المنظمة سوف تتوسع باتجاه الشرق، بمعنی أن أندونیسیا ودولا أخری سوف تبدي رغبتها العارمة بالانضمام إلیها، کما أن بالإمکان أن تقوم منظمة آسيان بالاندماج في منظمة بریکس. حالیا، قدمت آذربایجان طلبا للعضویة في منظمة شنغهاي، وروسیا البیضاء سوف تلحق بها بعد موافقة الأعضاء.

حسنا، لاحظ معي، عدد أعضاء المنظمة في تزاید مستمر، وهذا ینعکس علی المساحات وتعداد السکان أیضا، قوموا أنتم بعملیة حسابیة بسیطة، موضوع الطاقة مهم جدا، الیوم نجد الاتحاد الأوروبي لم یصل إلی مرحلة الإکتفاء الذاتي في کل شئ، لدیه ضعف في موضوع الطاقة، ولکن انظروا إلی منظمة شنغهاي للتعاون تجدونها مکتفیة ذاتیا في کل شئ، سواء من ناحیة تعداد السکان والمساحات الشاسعة والمواد الخام والتقنیات، إذا فهي تشکل مجموعة کاملة ، ولهذا السبب الجمیع یرید الإنضمام إلیها.

إذا، کما أسلفت لکم، فأن الحرکة مستمرة باتجاه آسیا. وبعد ذلك إلی أین؟ إلی قارة أفریقیا، شخصیا أعتقد وبقوة أن أفریقیا هي مستقبلنا. أنا لا أرید هنا أن أتطرق إلی الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، أقصد الجمهوریة الإسلامیة في ایران. حقا یجب علینا أن نکون نشطین وفعالین في الدول الأفریقیة، فنحن نکمل بعضنا البعض، فالدول الأفریقیة لدیها المواد الخام بینما نحن لدینا التقنیات ولدینا الطاقة والبتروکیماویات والمنتجات النفطیة والآلات والمکائن والتقنیات الحدیثة والعلوم المختلفة والأجهزة الطبیة والسیاحة الصحیة. علی سبیل المثال، في السیاحة الصحیة، لو قمنا بإحداث عیادة طبیة هناك فإننا نستطیع إختبار العدید من المرضی، اذا من وجهة نظري فأن قارة أفریقیا مهمة جدا من حیث التطویر والتوسعة. حینما أذکر أفریقیا أقصد شمال أفریقیا أیضا. الیوم، عقدنا ندوة لدول غرب أفریقیا وایران في القطاعات العلمیة والتجاریة والصناعیة، ومع الشرق علی نفس المنوال أیضا ومع الشمال والجنوب. بکلمات أخری، قمنا بتقسیم العالم إلی أربعة أقسام کي نستطیع أن نعمل مع الإتحادات المحلیة في هذه الدول. حینما تعمل هذه الإتحادات وتتعاون معنا فهذا یعني أنها ستتصل معنا بطریقة أو بأخری.

أما أن أذهب إلی الطرف الآخر وأقول أین تقع الجمهوریة الإسلامیة في ایران حالیا من الناحیة الإقتصادیة وفي أي محور ترید أن ترتبط في مستقبلها، لاحظوا معي هذه السنة فقط، فقد بلغ مجموع عملیات تصدیر البضائع غیر النفطیة 52 ملیار دولار، لاحظ معي، خلال السنوات الاثنتین والأربعین متی کان لدینا هذا العدد من الملیارات الناتجة عن تصدیر البضائع غیر النفطیة؟ ومن ثم قوموا بعملیة تقسیم. بدایة انظروا إلی الدول المستهدفة في سیاساتنا، لدینا الصین والعراق والهند وروسیا. ثانیا البضائع المصدرة، نعم توجد بتروکیماویات فیها، ولکنها لیست النفط الخام، فهي لاتعتبر من النفط الخام في بضائعنا المصدرة، نأمل حتی نهایة العام أن تصل صادراتنا من البضائع غیر النفطیة إلی 55 ملیار دولار، ولو رکزنا قلیلا علی هذه الأرقام التي أشرت إلیها، سوف نصل إلی مائة ملیار دولار. أما النقطة الموجودة حالیا.

السؤال: بکلمات أخری، أنتم تقولون إن الصین قد نجحت في ایجاد تقنیات زراعیة حدیثة زادت من إنتاجها الغذائي. لذا یمکننا التعلم من الصینیین هنا في ایران ومن ثم نقوم بتصدیر هذه التقنیات إلی الدول؟

صفري: مجرد مثال أود أن أذکره، حالیا واضافة إلی الأرز الذي ننتجه في الداخل نقوم باستیراده أیضا. والسبب أننا لا نستطیع أن نؤمن حاجاتنا من المساحات الزراعیة الموجودة. حسنا، هناك المساحة التي تعتبر عشر المساحة المتوفرة لدینا، ومع نظام الري المتبع لدیهم فأنهم یستهلکون المیاه عشر ما نستهلکه نحن في زراعة الأرز، حسنا، بهذه الطریقة فأن استهلاك المیاه لدیهم عشر استهلاکنا بینما إنتاجهم من الأرز یبلغ عشرة أضعاف انتاجنا نحن. حسنا، بهذا العمل وهذه التقنیة نقوم بزیادة إنتاجنا من الأرز بعشرة أضعاف بینما نقلل استهلاکنا من المیاه بعشرة أضعاف أیضا.

اذا، هذه قفزة نوعیة وجیدة، کما یمکننا التعاون جیدا في أعمال الدفیئة والتقنیات المختلفة.

خلال زیارة السید رئیس الجمهوریة للصین تم التأکید علی هذا الموضوع حیث کان للسید وزیر الزراعة المحترم لقاءاته الخاصة في هذا المضمار.

اذا، فقد حصلنا علی سوق. السوق الأفریقیة مثال آخر. السوق الأفریقیة وأسواق الدول المجاورة لایران. نحن في الحکومة الثالثة عشرة ، کان التأکید الأول للسید رئیس الجمهوریة ولایزال علی الدول الجارة والدول الأفریقیة ودول أمریکا اللاتینیة.

نحن بهذه الطريقة، نستطیع القول إننا نتبوأ مکانة عالیة في علوم آي تي( تقنیة المعلومات) ونانو وبایو، کما أننا بمستوی لا بأس به في الذکاء الاصطناعي. ونتیجة لهذا التقدم، فأننا نجحنا في قطاع الأدویة والأجهزة الطبیة وصناعات النانو. أنتم تعلمون جیدا أن قطعة عادیة حینما تغلف بغطاء من النانو فأن درجة مقاومتها تصبح ضعفین، وهذه الزیادة لیست بالأمر الهین، علی سبیل المثال، قطع غیار الجرارات الزراعیة التي نصنعها في مدینة تبریز، جمیع هذه القطع منتجة من تقنیة النانو، دول کروسیا البیضاء تقدمت بشراء هذه القطع. حالیا، فأن جراراتنا الزراعیة تصدر إلی دول أفریقیة من جانب وإلی روسیا الإتحادیة من جانب آخر، کما أن الأفراد الذین سیعملون علیها حضروا وبدأوا بتلقي التعلیم والتدریب علیها.

السؤال:هذا مثیر للإهتمام، حصلنا علی تقریر مؤخرا یفید بأنه بسبب العقوبات علی روسیا الإتحادیة فأن الحکومة الروسیة التي کانت تستخدم التوربینات الغازیة من شرکة سیمنس الألمانیة فقد قامت مؤخرا باستبدالها بنظیراتها الایرانیة؟

صفري: صحیح بالکامل. إعتقدت شرکة سیمنس أننا قمنا برفع توربیناتهم، کلا! نحن وصلنا إلی مرحلة الاکتفاء الذاتي في صناعة التوربینات، من اللحام وإلی قطعها الأخری. نعم کان في یوم ما.

السؤال: إذا المسألة لیست فوتوشوب (ترکیب صور)؟ نحن نقوم بهذه الصناعة؟



صفري: نعم، نحن نقوم بهذا العمل في الصناعات الجویة. أنا ضربت مثلا عن الجرارات الزراعیة، والیوم المکائن تصدر بکمیات کبیرة إلی دول في أمریکا اللاتینیة، وقد بدأنا بالفعل مع دول أفریقیة، إلی جانب تصدیر المعدات والأجهزة الطبیة وصناعات النانو، إضافة إلی أدوات کالرجل الآلي للجراحة والرجل الآلي الذي یتم التحکم به عن بعد والذي صدرناه إلی أندونیسیا وقد حصل الفنیون علی التدریب اللازم في هذا المجال. الیوم تعتبر أمریکا منافستنا في هذا المجال.

السؤال: أنتم تتحدثون عن الرجل الآلي الخاص بالعملیات الجراحیة، ألیس کذلك؟

صفري: بلى، الیوم وفي العملیات الجراحیة الخاصة بالدماغ یستخدم الرجل الآلي، أي الروبوت. یتم استئجار هذا الجهاز من قبل المستشفیات، وهو جهاز ایراني الصنع وقد کان ناجحا إلی أبعد الحدود، علی هذا الأساس فأن قدراتنا عالیة في هذا المجال أیضا. وإلی جانب هذا النجاح کانت لدینا نقاط ضعف استطاعت شرکات التقنیات المعرفیة بواسطة الشباب الناجحين تعویضنا بالقطع التي کنا نفتقدها بسبب الحظر الإقتصادي الظالم المفروض علی شعبنا وبلادنا، وذلك عن طریق الشرکات الصغیرة التي أنشأها شبابنا بدعم قلیل من الحکومة، نحن نأمل أن یزید هذا الدعم. نحن حققنا الکثیر من الإنجازات في مختلف القطاعات، علی سبیل المثال لا الحصر، في قطاع النفط والغاز لا أقول إننا نقوم بصنع قطع الغیار لمصافي النفط بنسبة مائة في المائة ولکن بنسبة تفوق الثمانین بالمائة من قطع مداخل الآبار والقطع الخاصة بالمشاریع الکبیرة والصغیرة علی حد سواء، ونفس الحالة في البتروکیماویات. إذا، فقد استطعنا من خلال هذه الجغرافیا والتقنیات أن نأخذ صادراتنا وصناعة السیارات لدینا واقتصادنا إلی التقنیات المعرفیة ونحولها إلی بضائع قابلة للتصدیر إلی مختلف الدول.

هنا أود أن أضرب لکم مثلا، مصنع کنا نود تشییده في داخل البلاد، کان مشروعا ولکن بسبب الحظر الإقتصادي لم ینجح الجانب الأجنبي من نقله إلی الداخل. قمنا بإعداد الخرائط اللازمة للمصنع وشیدناه في الداخل بحیث أصبح مرجعا لجمیع البضائع الأخری محلیا، لا أرید أن أزعجکم بأمثلة أخری. إذا، لو کان لدینا هذا النمو في مختلف الأبعاد بإمکاننا الوصول إلی المرتبة المطلوبة. ثانیا، یجب أن یکون ترکیزنا علی الترانزیت، فالترانزیت هو بحد ذاته صناعة وهو قاعدة قویة بإمکان الترانزیت أن یقلل اعتماد اقتصاد البلد علی مدخول النفط. ثالثا، تبادل الطاقة، سواء کانت کهربائیة أم غازیة أم نفطیة. فالترانزیت قاعدة لا صلة له بالنفط ویدر مدخولا علی اقتصاد البلاد.

السؤال:تطرقتم إلی نقطة مثیرة للإهتمام. الجزء الأول منها حقیقة مفادها أن الأمریکیین یقومون بطباعة الأوراق النقدیة فحسب، وأن اقتصادهم لم یعد معروفا بصفته معتمدا علی الإنتاج کما کانت الحال في الماضي، وهذه الصفة تحولت إلی قارة آسیا وبالأخص إلی الصین. ولکن الأمر الآخر الذي تطرقتم إلیه هو أنکم قد قلتم إن هذا الأمر یدفع ایران إلی جبهات أخری ، کما تحدثتم عن سنوات مضت بدأت وقائعها تظهر في زماننا الحاضر. الیوم، ومن السهولة بمکان لأي مراقب أو أي شخص أن یری أن أمریکا تتراجع بینما الصین یسطع نجمها وایران تزید من قدراتها وطاقاتها في العلوم المعرفیة، ولکن هنا علینا أن نتحدث عن مشکلة ثقافیة مزمنة في ایران، لدینا نخب منذ مائة عام تقریبا یرکزون علی الغرب، أنا أتحدث هنا عن النخب بعد قیام الثورة الإسلامیة، وهناك أیضا من یقول إنه من الممکن تصدیق الفکرة القائلة إن ایران یمکنها أن تؤدي دورا مرکزیا ، ولأنکم کنتم ولاتزالون في وسط کل هذه القضایا والحوارات والسیاسات منذ عقود وقد شاهدتم ولمستم کل هذه التحولات ، أرجو أن تزودونا بالقلیل من التحلیل حول هذا التحول الثقافي بین النخب الایرانیة؟

صفري: السؤال ممتاز جدا. لاحظ معي، أغلب خریجي ایران في الدراسات العلیا تلقوا علومهم في الدول الغربیة. أنتم تعلمون أنه یوجد لدینا دورات للحصول علی شهادة الماجستیر والدکتوراه هنا في ایران، ولکن في السابق کنا نحصل علی البكلوريوس في ایران ومن ثم نتوجه إلی خارج البلاد للحصول علی شهادات علیا في تخصصاتنا. علی سبیل المثال، أنا شخصیا درست في أمریکا حیث حصلت علی شهادتي الماجستیر والدکتوراه من هناك. کنا نسعی کي نطابق عقلیاتنا مع الأمریکیین، فقد کنا نشعر بأن کل شئ موجود لدیهم. ولکن أثناء فترة الحرب المفروضة کما تعلمون خضنا حربا لمدة 8 سنوات، بلد کان قد أسقط نظاما وأقام نظاما جدیدا أوجدوا له حربا بعد فترة وجیزة من نجاح الثورة.

نحن حینما نقول الحرب المفروضة، یقول الکثیرون لا، لم یکن الأمر هکذا، ولکن الحقیقة تبقی أن هذه الحرب فرضت علینا. نحن اضطررنا للدخول في حرب استمرت ثماني سنوات وبأید فارغة. آنذاك کان الشرق والغرب ضدنا والسبب أن ثورتنا کانت الثورة الوحیدة المستقلة عن الآخرین. ففي ذلك الزمان جرت العادة علی أن تکون الثورات والانقلابات العسکریة إما مستندة علی الغرب واما علی الشرق. حسنا، رأی المعسکران الشرقي والغربي کم هي هذه الثورة في ایران مختلفة عن غيرها ، لذا فقد أصابهم الذعر من هذا التحول. کنا نری خلال الحرب قلة المعدات والأجهزة العسکریة لدینا، کان لدینا فقط الکلاشنکوف والآر بي جي ، لم تکن لدینا دبابات بل غطاء جوي قلیل.

ولکن هذا الأمر سبب في أن ننتج ما کنا نریده بأیدینا، أتذکر أن صداما کان یطلق علینا الصواریخ ونحن لم نکن نرد علیه بالمثل بسبب عدم وجود صواریخ لدینا. ولکن الحمدلله بفضل وجود الشباب وتعلیمات وارشادات الإمام (ره) وقائد الثورة نجح الشباب في أن یقفوا علی أقدامهم ویوجهونا صوب الاستقلال. خلال الحرب طلب مني عمل محدد في الإتصالات، وللعلم فأنا متخصص في الإتصالات، کنت شابا آنذاك وأعزب، عملت علی مشروع لمدة عشر لیال، ومن ثم أخذناه إلی مرحلة الإنتاج حیث استفدنا منه بشکل مستقل وقد راعینا الأمور الفنیة في الإتصالات کما طلب منا. حسنا، نحن عملنا في هذه الأبعاد، علی سبیل المثال، نحن بدأنا العمل علی تقنیة النانو، في حين أن الأمریکیین کانوا قد بدأوا العمل علی هذه التقنیة منذ أربع سنوات، أما فیما یخص "بایو" فنحن ننتج الآن أدویة بایو والتي تؤمن 93% من احتیاجات الداخل. حسنا، هذه النتائج کلها من عرق جبین هؤلاء الشباب ، فالاحتیاجات هي التي دفعت شبابنا المؤمنين کي یتحرکوا من خلال إرشادات وتعلیمات قادتنا سواء الإمام الراحل (ره) أو قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله.

لقد فهمنا فکرة إعتمادنا علی النفس ومقدرتنا علی تحقیق أهدافنا، وقد أثبتنا هذه الفکرة للعالم بأسره ، أنا لا أرید أن أقول إننا قد أصبحنا قوة عسکریة ولکن علی أیة حال حققنا الإکتفاء الذاتي في مختلف الأبعاد. فیما یخص صناعة السیارات، هناك من یشکو وینتقد سیارات البیجو، ونحن نقول إن محرکها أصبح ایرانیا بنسبة 100%. انظروا إلی سیارة "سمند" وهي علی نفس المنوال أیضا.

في إنتاج الصلب مثلا ، کان لدینا مصنع واحد لصهر الحدید، أما الآن فانظروا حجم الإنتاج من الصلب وقد تبوأنا مکانة مرموقة بین دول العالم، سواء في الأعمال الحدیدیة أم غیر الحدیدیة. ففي الأعمال غیر الحدیدیة لدینا النحاس والألمنیوم وغیرهما .. أما فیما یخص تقنیة المعلومات ، أو الآي تي، نحن نتحدث الآن عن تحقیق الاکتفاء الذاتي في المنصات وبإمکاننا منافسة الدول الأوروبیة في هذا المجال. لماذا؟ لأن المسؤولین یأخذون شبابنا ویمنحونهم المشاریع المختلفة لأنهم أصحاب قدرات وکفاءات.

السؤال:دکتور، هل تعتقدون أن هناك مشکلة لدی بعض النخب فیما یخص هذه الوقائع وقلة المعلومات لدیهم ؟. وکما تعلمون أتذکر شخصیا مناسبة حینما تفضل فیها قائد الثورة حفظه الله بالقول إنه أمر جید أن نري بعض المسؤولین جوانب من الحقائق الموجودة. هل هذا بسبب قلة المعلومات لدیهم أم الأمر أبعد من هذا؟

صفري: شخصیا أعتقد الأمرین. قلة المعلومات وأیضا بسبب البعد الفکري. لاحظ معي، في فترة ما قلت إنه یفصلنا هذا الحد للوصول إلی مکانة قوة عظمی. قام البعض بتوجیه انتقادات لي، أجبتهم علینا أن نقطع مرحلة أو مرحلتین دولیتین کي نستوعب ماذا تعني کلمة قوة عظمی. قلت لهم أیضا مع کامل احترامي أنتم لا تستوعبون الفکرة، إذا کنتم تقولون إنني لا أفهم فأنتم أیضا لا تفهمون! والسبب أن الکتاب الذي أعطي لکم کي تقرأوه تمت کتابته بطریقة کي لا تصل الفکرة التي مفادها أنه بإمکان بلادکم أن تصل إلی مرحلة قوة عظمی إلی عقولکم، وبهذا یفقد الشباب الأمل. ولکن، في الیوم الذي ظهرت فیه العزیمة وقیل إنه یجب القیام بالعمل الفلاني في البلاد، تم هذا الفعل علی أحسن وجه.. وللعلم فأن الکثیرین کانوا یقولون لایمکن القیام بهذا العمل!

والیوم، کل هذه الحقائق موجودة في أبعاد مختلفة، هل کنتم تعتقدون أنتم القیام بعملیات جراحیة من علی بعد بواسطة رجال آلیین کما کانت تفعل أمریکا مع جنودها؟ أما نحن فقد حصلنا علی هذه التقنیة وأجرینا عدة عملیات جراحیة. والآن، لماذا کل هذا، لأننا کنا نفتقد للمعلومات، سواء المعلومات العملیة والمعلومات المعرفیة في البلاد. ولکن تکمن الحقیقة في أن العدید من الأفراد لدیهم مشکلات ثقافیة، لأنهم درسوا في دول غربیة ولهذا السبب فأن عقولنا تتوجه إلی هناك. قام المنافسون دائما بإعطائنا حقنا تفهمنا بأننا لا نستطیع! لا، أنا بإمکاني القیام بهذا العمل، أنتم الذین لا قدرة لکم، نحن لا ندعي أننا نتبوأ المرکز الأول في قطاع ما علی سبیل المثال، ولکن مرکزنا لیس في ذیل القائمة. یطرح البعض أسئلة ، إذا لماذا اقتصادکم في حال یرثی له؟

حسنا، بسبب الضغوط والحظر وأنواع الحظر الاقتصادي، ألا تشاهدون کل هذا؟ اسمح لي أن أضرب مثالا آخر. أود أن أذکر نقطة عن المقایضة أو الهروب من الدولار. یسألنا البعض کیف تقومون بعملیات المقایضة؟ حسنا، نحن لا نقول لکم کیف نقوم بهذا العمل. لاحظ معي، نلاحظ أن دولة ما بحاجة إلی بضاعة معینة، نقول لمسؤولیها نحن علی استعداد لتزویدکم بها ، ونحن بدورنا سوف نأخذ منکم البضاعة التي اعتدنا علی شرائها منکم. هذه العملیة لا تسمی مقایضة، ندفع المبالغ ومن ثم نبیع، ونحتفظ بالمبالغ هناك، ومن ثم نأخذ البضاعة التي نریدها من تلك الدولة، ونقوم بعملیة توازن کي نهرب من الدولار، بمعنی أنه من خلال عملاتنا الوطنیة نتعامل مع الدول. أن یقول البعض إن المقایضة عمل من بنات أفکار الشیوعیة وغیرها، لا ، لیس الأمر هکذا.

افترضوا الآن أن الدولة ألف بحاجة إلی البطاطا، أو للسیارات علی سبیل المثال، بالمناسبة لدینا دولة قامت بتوقیع عقد لتورید 45 ألف آلة، ولکن هذه الدولة في نفس الوقت لدیها أعداد کبیرة من أنواع البضائع والمواد الخام التي نحن بحاجة إلیها. نحن نقول لهم تفضلوا هذه هي الآلات والمکائن المطلوبة وهذا هو مجموع الصفقة، علیکم أن تعطونا قطنا مثلا، أو خامات الحدید أو أي بضاعة أخری. نحن سعینا بکل ما أوتینا من جهد للقیام بهذا العمل، وهذا واحد من الأعمال المهمة التي قمنا بتنفیذها. لاحظ معي، قلت هذا الکلام في وزارة الخارجیة عدة مرات، لدینا ستة أو سبعة عوامل للحصول علی العملة الصعبة وإدخالها البلاد، کما تعلمون فأن الحصول علی العملة الصعبة مهم جدا لنا، والصادرات کما تعلمون تستند إلی فکرة العملات الصعبة.

ولکن في قطاع الاستیراد نقوم بعملیة تنوع، مثلا کان علینا استیراد الأسمدة الکیماویة من الدولة ألف التي تعتبر فریدة من نوعها في هذا المضمار، إلا أننا ذهبنا وبحثنا إلی أن حصلنا علی خمسة مصادر أخری. ثانیا، هذا السماد الکیمیاوي الذي نعتمد علیه کثیرا، نقوم حالیا بانتاجه داخل البلاد من خلال شرکات التقنیات المعرفیة. ثالثا، فیما یخص الأدویة، بإمکاننا الاتیان بالمواد الخام وإنتاج الأدویة في الداخل، وهذا الأمر ینطبق علی البتروکیماویات أیضا. رابعا، نحن کنا ناجحین وموفقین جدا في تصدیر الخدمات الفنیة والهندسیة. کنا نواجه مشکلات الضمانات إلا أننا نجحنا في ایجاد حلول لها من خلال عدة وسائل. من الأفضل أن أقول هل یجب علینا أن نقف مكتوف الايدي طالما أن أنواع الحظر الاقتصادي لاتزال تضیق علینا الخناق؟ نحن أوجدنا طرقا لحل المشکلات ورفع الحواجز في مسیرنا. وهنا یأتي من یسأل مرة أخری، ما هي الدرجة التي حصلتم علیها من المائة ؟

نرد علیهم قائلین حصلنا علی العلامة 80 ، نحن لا ندعي أننا حصلنا علی العلامة الکاملة، وهذا أیضا نسعی بکل جهدنا کي نزیل سوء الفهم الموجود، یقولون ماهي التنازلات التي قدمتموها، نرد علیهم لیست هناك تنازلات. للأسف أصبحت عقولنا هکذا، علي أن أذکر هذه الحقیقة أیضا، أنا درست في أمریکا، ولکنني بسبب عملي کسفیر معتمد لدی روسیا الاتحادیة والصین لهذا فأنني أمیل إلی هاتین الدولتین کما یقول البعض، لا، الأمر لیس هکذا، نحن ننظر إلی مصالح بلدنا والقضیة هي الربح بالمناصفة . علی سبیل المثال، موضوع الترانزیت.

السؤال:لقد أصبحنا شرکاء في أحد الموانئ الروسیة، ألیس کذلك؟

صفري: بلى، في روسیا وکذلك في الجنوب، فقد حضرت دول آسیا الوسطی تقول لنا امنحونا مخازن في میناء بندر عباس کي نخزن بضائعنا هناك ویعمل هذا المسار مثل الممر.

السؤال: توجد أمور طبیعیة تقوم بها دول العالم منذ عقود أو فترات زمنیة طویلة وهي عادیة کالتجارة والعلاقات الاقتصادیة، ولکن حینما تقوم ایران بهذه الأعمال الطبیعیة والعادیة یبدأ الکثیرون بالتذمر والشکوی؟

صفري: لاحظوا في الحکومة الحالیة، نحن بدأنا انطلاقتنا. الترانزیت الذي کانوا یصفونه بالعمل الحرام ، من المثیر أن الدول الأخری التي تقوم بهذا العمل یقولون عنه إنه حلال، لا بل ویشجعونها علی الإستمرار فیه! ولکن حینما تقوم الجمهوریة الإسلامیة في ایران بهذا العمل تبدأ الانتقادات والاحتجاجات. العمل مع الصین، قامت الدول العربیةذ المطلة علی الخلیج الفارسي بالتوقیع علی معاهدات لمدة 25 سنة قام الجمیع باستحسان هذه الخطوة وتشجیع هذه الدول، وقالوا یالها من عقلیة اقتصادیة لدی الدول العربیة المطلة علی الخلیج الفارسي! ولکن حینما قامت ایران باتخاذ هذه الخطوة المشابهة لخطوة تلك الدول قاموا سریعا بالانتقاد وقالوا علی الملأ انظروا لقد باعوا البلد! لاحظ معي، هذه العقلیة موجهة من مکان ما، لأن هؤلاء لدیهم ما یدور في خلدهم ویریدون أن یثبتوه علی أرض الواقع. یحدث أحیانا أن تحلیلاتنا تأتي وفقا لرغباتنا وآمالنا، ولیست مستندة الی الوقائع.

نعم، لدی البعض القوة والامکانیات ولکن نحن أیضا لدینا ما لدیهم. نحن لسنا الرقم واحد في هذه التقنیات، ولکننا نسعی جاهدین للوصل إلی تلك المکانة. حضر وزیر العلوم في إحدی الدول الأفریقیة إلی ایران وقام بجولة في جامعاتنا، لاحقا ذهبت أنا في زیارة لتلك الدولة الأفریقیة حیث قال لي رئیس وزرائها، بالمناسبة هذه الدولة غنیة، منذ أن زار هذا الوزیر بلادکم وجال في جامعات ایران وهو لا ینفك بالحدیث عنکم وعن تقدمکم العلمي خلال اجتماعات رئاسة الوزراء بحیث أنه لا یفوت فرصة حتی یشغلنا بالحدیث عنکم وعن جامعاتکم وقدراتکم وتقنیاتکم والواحات العلمیة التي شیدتموها في بلادکم. أجبت رئیس الوزراء قائلا: حسنا هذه وقائع وحقائق، ولکن لا أعلم لماذا لا نری نحن أو لا یری ذلك من ینتقدنا.

السؤال: جمیل جدا یا دکتور. لدینا دقائق قلیلة فقط ، نحن دائما نحاول النظر إلی المستقبل. إذا کان بإمکانکم خلال دقیقتین أو ثلاث دقائق أن تعطونا نظرتکم إلی المستقبل وکیف ترون الاقتصاد خلال عشر أو خمس عشرة سنة سواء في العالم أم بخصوص موقع ایران في هذا التطور؟



صفري: کما أسلفت لکم، فأن المصدر الرئیس لشکل الاقتصاد العالمي سیکون في قارة آسیا، وأنا شخصیا أعتقد سنکون نحن أحد العناصر الرئیسة في هذا المصدر. سوف تتمتع المنظمات الاقلیمیة بالقوة والاقتدار، وعلی الأخص منظمة شنغهاي للتعاون التي سوف تتوسع بدرجة ملحوظة، وعلینا الترکیز علی هذا الأمر. بالطبع، هذه المؤامرات ستکون موجودة دائما وموجهة ضدنا، ولکن بفضل من الله سبحانه وتعالی سوف نتغلب علیها دون استثناء.

کل یوم یأتي البعض بحجج واهیة، کنت دائما أقول انظروا إلی الدولار بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، لأن سعر صرف الدولار آخذ بالارتفاع ولأن هذه العملة لدیها آثار اقتصادیة فان الحرکات التي یقوم بها الأعداء لها تأثیر أیضا. شخصیا أعتقد أننا سننجح کثیرا في عملیات تصدیر المواد غیر النفطیة، بالطبع لیس بالترکیز علی الضرائب فحسب. ما أقوله هو أنه یجب علینا رفع مستوی قدراتنا الصناعیة المستندة الی التقنیات المعرفیة من ناحیة، ومن ناحیة أخری نخفف من نسبة الضرائب، ونؤمن اقتصادنا من خلال عملیات التصدیر التي نقوم بها.

حینما تصبح عملیات التصدیر لدینا أکثر من عملیات الاستیراد، سوف تستقر عملتنا الوطنیة، وهذا الأمر في متناول الید لا تشك في هذا الموضوع أبدا. نحن في ایران کان توجهنا دائما صوب الاستیراد، بینما کانت صادراتنا تتضمن بضائع محددة. کانت تجارتنا تترکز علی الاستیراد فحسب، أما الآن فأن هیکل هذا العمل بدأ بالتغییر، وأنا کلي ثقة سوف یکون هذا التوازن ایجابيا. وآنذاك سوف تستقر عملتنا الوطنیة وتکون ذات قیمة بإمکانها التعامل مع دول العالم، والقیام باستثمارات في تلك الدول وفي الداخل أیضا.