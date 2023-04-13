آية الله قاسم : يوم القدس يعكس للعالم مدى اهتمام الامة بالقضية الفلسطينية

العالم- البحرين

جاء ذلك في بيان نقله موقع "مراة البحرين" الاخباري، عن اية الله قاسم، على اعتاب ذكرى يوم القدس العالمي الذي اطلقه مفجر الثورة الاسلامية في ايران "الامام الخميني" (رض) في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك سنويا، ليشكل دعامة بمشاركة جموع الشعوب في العالم لقضية فلسطين ونضال شعبها المظلوم من اجل الحرية وتحرير ارضه من براثن الكيان الصهيوني قاتل الاطفال.

واضاف المرجع الديني البحريني، عبر بيانه، أن "يوم القدس العالمي يعكس للعالم مدى اهتمامكم وجديتكم في القضية الفلسطينية والقدس والأقصى، فإمّا انحسارٌ يُطْمِع العدو بالاستمرار والتوسع في عدوانه، أو أن تغص الساحات بأبناء الأمة رجالاً ونساء، شيباً وشباناً، وتدوّي صرخات الجهاد ليعرف العدو من يواجه وأي شيء ينتظر".