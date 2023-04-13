وزير الخارجية : على المنظمات الدولية ان تدعم الجهود لحل المشاكل في افغانستان

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة القاها امير عبداللهيان خلال الاجتماع الرباعي لدول الجوار الأفغاني في سمرقند مساء اليوم الخميس، حيث استعرض مواقف وآراء جمهورية إيران الإسلامية بشأن الوضع الراهن في أفغانستان.

وصرح وزير الخارجية : إن التأكيد على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وإنما هو نصيحة من منطلق الحرص للمساعدة في الحكم الرشيد.

واضاف : إن اختيار ممثلي القبائل والجماعات الأفغانية لادارة الحكم في هذا البلد هو مسؤولية الأفغان.

كما أكد أمير عبداللهيان على مشاركة النساء والفتيات الأفغانيات في شؤون البلاد وتوفير التعليم لهن، واردف قائلا : تعلن إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة في الأجهزة والبرامج إلى الهيئة الحاكمة لتحديد الظروف الجيدة لتعليمهن.

وتابع : إن إيران لم تحدد تفاعلاتها مع الهيئة الحاكمة لأفغانستان على أساس الانتهازية والمصالح النفعية.

ومضى وزير الخارجية الى القول : إن الهيئة الحاكمة داخل أفغانستان لم تعير اهتماما جادا بالتزاماتها في مجال الحكم تجاه دول الجوار.

واستطرد : لقد مر عام وتسعة أشهر على التطورات في أفغانستان والتغيير في الهيكل السياسي لهذا البلد. خلال هذه الفترة ، كانت جميع جهودنا للمساعدة في استقرار الاوضاع وهدوء الشعب الأفغاني المعاني. في هذا الإطار ، كانت جمهورية إيران الإسلامية بدورها رائدة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ولعبت دورًا كبيرًا في مساعدة الأفغان على تجاوز الأزمة.

واوضح : إن إقامة تفاعل مع حكومة تصريف الأعمال على أعلى مستوى ، ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في محاربة الإرهاب، والحفاظ على التبادلات الاقتصادية والتجارية ، والتعاون الحدودي ، وإرسال عشرات شحنات المساعدات الإنسانية إلى مدن مختلفة في أفغانستان ، هي من بين الإجراءات الإيرانية في هذا الصدد. من ناحية أخرى ، فإن احتضان مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان الجدد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الأخيرة ، مما رفع عدد الأفغان المقيمين في إيران إلى الملايين ، يمثل عبئًا ثقيلًا ، بالنظر إلى العقوبات الأميركية الظالمة ضد الشعب الايراني والحرمان من المساعدات الدولية، يشير إلى سياسة جمهورية إيران الإسلامية الإنسانية تجاه الشعب الأفغاني المظلوم.

وزير الخارجية، قال ايضا : إن الوضع في أفغانستان له أهمية حيوية بالنسبة لجيراننا، لأن استقرارها أو عدم استقرارها يؤثر علينا بشكل مباشر.

واستدرك القول : هذا على الرغم من حقيقة أنه بعد سنوات من الغزو والعدوان والتي خلفت الكثير من الضرر والمعاناة للشعب الأفغاني، لا تزال هناك دول من خارج المنطقة تتطلع إلى هذه الأرض كأداة لدفع أهدافها غير المشروعة ضد دول المنطقة؛ مؤكدا انه "يجب على هذه القوى الخارجية ضمن الابتعاد عن افغانستان أن تتحمل مسؤولية عدة عقود من سياساتها المدمرة وأن تعمل على التعويض عنها".

وصرح رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني : إن دعم الجماعات الإرهابية، وخاصة داعش، في أفغانستان، ونقل عناصرها المحترفين من الشرق الأوسط إلى هذا البلد ، من بين خطط بعض القوى الأجنبية لأفغانستان وجيرانها. والدليل على ذلك زيادة القدرة العملياتية لداعش وتوسيع أهدافه لتشمل مسؤولي الحكومة الموقتة والمراكز الدبلوماسية والإعلامية والثقافية والشيعة والناشطين الاقتصاديين. مقترح جمهورية إيران الإسلامية هو التفاعل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة توسع أنشطة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان.

وتابع امير عبداللهيان : كل فروع الإرهاب والتطرف هي نكبة على حياة الدول والأمن القومي في المنطقة والعالم ، وتتوجه أضرارها وتهديداتها مباشرة لدولنا.

وصرح : إن أميركا وحلفاءها ، بصرف النظر عن مسؤولية الدمار والقتل وخلق الظروف الصعبة الحالية في أفغانستان ، يتحملون المسؤولية الكاملة عن دعم وتوجيه داعش والجماعات الإرهابية والمتطرفة في جنوب وشمال أفغانستان.

واكد أمير عبداللهيان: ان تجربة عقود من الاضطرابات في أفغانستان تظهر أن السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في هذا البلد هو وجود ومشاركة جميع الجماعات والمجموعات العرقية في الحكومة وتشكيل حكومة شاملة، وإن توصية دول المنطقة لحكومة تصريف الأعمال في أفغانستان بتشكيل حكومة شاملة لا يقصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ، بل هي نصيحة من منطلق الحرص تساعدها في الحكم الرشيد. من الواضح أن إدخال واختيار ممثلي القبائل والجماعات الأفغانية للمشاركة في الحكومة هي مسؤولية الأفغان.

وتابع : الامر كذلك فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، بغض النظر عن حقيقة أنه لا يوجد حظر في الإسلام على تعليم المرأة وعملها، في الوقت نفسه، فإن مخاوف الحكومة المؤقتة لتوفير الأسس الشرعية اللازمة لهذه المسألة مفهومة ولهذا السبب، فإن جمهورية إيران الإسلامية بالإضافة إلى المشاركة المباشرة في تعليم الفتيات الافغانيات، أعلنت استعدادها لتقديم جميع أنواع المساعدة في مجال الأجهزة والبرامج إلى الحكومة المؤقتة للوفاء بشروط تعليم الفتيات. جدير بالذكر أن ما يقرب من سبعمائة ألف طالب وأكثر من أربعين ألف طالب جامعي أفغاني يدرسون حاليًا في المراكز التعليمية والجامعية بجمهورية إيران الإسلامية.

واردف القول : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تحدد تفاعلها مع حكومة تصريف الأعمال على أساس الانتهازية والمصلحة النفعية. إن وجود ملايين الأفغان في إيران، التي تفرض سنويًا مليارات الدولارات على اقتصاد بلدنا الخاضع للعقوبات ، إلى جانب استعداد إيران المستمر لمساعدة الشعب الأفغاني في جميع المجالات، خير دليل على هذا الامر. لكن هذا لا يعني تجاهل مسؤوليات الطرف الآخر. خلال العام والتسعة أشهر الماضية ، حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان كان لها تقاعس جاد في الوفاء بالتزامات الحكم الرشيد تجاه شعب أفغانستان والدول المجاورة. إن الفشل في توفير الأمن والمعيشة للناس ليس له نتيجة سوى زيادة الهجرة والضغط المتزايد على الدول المجاورة ، وخاصة إيران.

ولفت امير عبد اللهيان : من جانب أخر، فإن زيادة التوترات الحدودية، واستمرار الاتجار بالمخدرات، وعدم تسهيل تقاسم الموارد المائية ، لا تظهر صورة جيدة للتفاعل المتبادل تجاه النوايا الحسنة والنهج التعاوني لجمهورية إيران الإسلامية. إن تغيير هذا النهج ووضع حكومة تصريف الأعمال في فلك التفاعل الثنائي والمساءلة والمسؤولية كجزء مهم من مؤشرات الحكم هو طلب جاد وياتي من منطلق الحرص من البلدان المجاورة لأفغانستان.

واضاف: من أجل نقل هذه التوصيات الخالصة إلى الهيئة الحاكمة المؤقتة، إلى جانب التفاعلات الثنائية لدول المنطقة مع السلطات الأفغانية ، يمكن متابعة تشكيل لجان عمل سياسية واقتصادية وأمنية تم اقتراحها في الاجتماع الأول للممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان بهدف نقل المطالب الجماعية الى حكومة تصريف الاعمال في افغانستان.