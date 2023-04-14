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رئيسي: على الدول الإسلامية منع استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية من خلال تشكيل جبهة موحدة

رئيسي: على الدول الإسلامية منع استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية من خلال تشكيل جبهة موحدة
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين، وأدان جرائم الكيان الصهيوني ، وعبر عن أمله في أن تمنع الدول الإسلامية استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية من خلال تشكيل جبهة موحدة.

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس، أعرب آية الله رئيسي عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين، وإدان جرائم الكيان الصهيوني ، خاصة تدنيس المسجد الأقصى، معربا عن امله بان تمنع الدول الاسلامية من خلال تشكيل جبهة موحدة ومتماسكة، استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية.

وفي جانب آخر من هذه المحادثة الهاتفية ، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر، خاصة في المجالين الاقتصادي والطاقوي ، واشار إلى العلاقات الودية وطويلة الأمد بين البلدين ، وقال: إن سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية هو أحد التوجهات الرئيسية للحكومة الايرانية.

*شهباز شريف: على منظمة التعاون الإسلامي منع استمرار الجرائم الصهيونية

من جانبه أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة ، ووصف باكستان بأنها المدافع الدائم عن الشعب الفلسطيني المظلوم ، وأعرب عن أمله في أن تمنع منظمة التعاون الإسلامي استمرار الجرائم الصهيونية من خلال خلق جبهة موحدة.

كما أكد شهباز شريف اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين طهران وإسلام أباد ، واشار إلى موقع إيران المتميز في المنطقة وأهمية توسيع العلاقات بين إسلام أباد وطهران ، واستعرض مشاريع التعاون الاقتصادي ، مؤكدا استعداد بلاده لتنفيذها.

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رئيسي: على الدول الإسلامية منع استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية من خلال تشكيل جبهة موحدة

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