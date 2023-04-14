بعد 44 عاما من يوم القدس.. الضفة تفشل مخطط الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال شكيبائي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، إن بعد 44 على يوم القدس العالمي نشهد ان الضفة الغربية أصبحت الدرع للقدس ، واصبحت كابوسا مزعجا للاحتلال بما وصلت اليه من مقاومة بوجه كيان الاحتلال.

وأضاف، أن كيان الاحتلال كان يخشى من المقاومة لهذا كان يحاول عزل الضفة عن القدس لكن الان أصبحت الضفة هي درع القدس.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.