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شاهد.. رسالة الشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

خرج الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد بمسيرات حاشدة من اجل احياء يوم القدس العالمي ودعما للشعب الفلسطيني وليأكدوا انهم ثابتون على مبادئ الثورة الاسلامية رغم الحظر الاميركي الجائر.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، في مدينة مشهد "محمد باقر حيديري" إن الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة خرج منذ الصباح للشماركة في مسيرات يوم القدس العالمي.

وأضاف، أن المسيرات تنطلق من ساحة 15 خرداد وتنتهي في مرقد الامام الرضا عليه السلامة لاقامة صلاة الجمعة.

واشار مراسلنا الى أن الشعب الايراني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحظر الاميركي خرجوا اليوم بمسيرات مليونية لاحياء يوم القدس في رسالة للعالم بانهم على درب مفجر قائد الثورة الاسلامية سائرون، وبانهم ثابتون في دعمهم للقضية الفلسطينية ومظلومين العالم.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. و انطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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