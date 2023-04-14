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شاهد.. انطلاق المسيرات المليونية ليوم القدس العالمي في ايران

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت مسيرات مليونية في كافة انحاء ايران في يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان المبارك دعما للقضية الفلسطينية.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية "هبة" من شارع انقلاب في العاصمة الايراني طهران إن الشعب الايراني خرج في هذا اليوم ليقول هو من اول الشعوب الداعمين للشعب الفلسطيني ورافضا للاحتلال.

وأضافت، أن الاجراءات الامنية تدعم تدعم هذه المسيرات وتوفر الظروف الجموع الغفيرة في المسيرات الميليونية ليوم لاحياء يوم القدس العالمي.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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