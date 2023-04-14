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الضفة درع القدس

شاهد.. في يوم القدس العالمي الاحتلال يمنع اهالي الضفة من دخول القدس

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

في يوم القدس العالمي منعت قوات كيان الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين من العبور من حاجز قلنديا الفاصل بين رام الله والقدس من الوصول للمسجد الاقصى المبارك.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، "فارس الصرفندي" إن حاجز قلنديا هو الرابط الرئيس ما بين مدن وسط شمال الضفة الغربية الى مدينة القدس المحتلة، منها رام الله وجنين وطولكرم.

وأضاف، ان هناك اجراءات شديدة تتخذ بحق الفلسطين من اجل العبور من هذا الحاجز مع كثافة في عدد قوات الاحتلال في هذا الحاجز.

واشار مراسلنا الى ان العديد من الفلسطينيين منعوا من عبور الحاجز بحجج واهية فقط لعرقلة دخول اهالي الضفة الغربية الى مدينة القدس المحتلة.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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