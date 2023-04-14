شاهد.. هكذا اهالي خوزستان يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في مدينة اهواز عاشو كناني إن اهالي محافظة خوزستان بكافة اطيافهم خرجوا منذ صباح اليوم بمسيرات حاشدة لاحياء يوم القدس العالمي.

وأضاف، أن هناك فعالية متنوعة وعديدة تقام على صعيد المحافظة من أجل احياء يوم يوم القدس العالمي.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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