شاهد.. رسالة النساء الايرانيات للعالم في الحضور بمسيرات يوم القدس

العالم - خاص بالعالم

وقالت أحدى المشاركات في مسيرات يوم القدس لمراسل قناة العالم الاخبارية، اننا جئنا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ونعلن اننا معهم في مجابهة الكيان الصهيوني وحضرت مع ابنائي حتى يسيرون على خطى ابائهم.

وأضافـت، أن النساء الايرانيات كانن ومازالن حاضرات في الساحات للدفاع عن الشعب الفلسطيني وانهن ثابتات على مبادئ الثورة الاسلامية .

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.