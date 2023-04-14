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قائد الجيش الايراني: يوم القدس جعل من فلسطين قضية عالمية

قائد الجيش الايراني: يوم القدس جعل من فلسطين قضية عالمية
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ان مسيرات يوم القدس العالمي رمز للمواجهة بين جبهة الكفر والاسلام، معتبرا ان هذا اليوم جعل من القضية الفلسطينية قضية عالمية لاتنسى.

العالم - ايران

وفي كلمة له بمدينة تبريز (شمال شرق البلاد) اليوم الجمعة أمام المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي اوضح اللواء موسوي ان المسيرات الحاشدة والكبيرة التي انطلقت اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي اكدت مرة اخرى تحلي المواطنين بالبصيرة والغيرة والعزة والتمسك بالولاية.

واضاف ان يوم القدس يجسد اهمية القضية الفلسطينية وكونها ليست مجرد احتلال اراضي ، وبالتالي لابد من الاحتفاء اكثر فاكثر بيوم القدس كل عام حتى زوال الكيان الصهيوني .

واكد قائد الجيش الايراني ان زوال الكيان الصهيوني يجعل منطقة غرب اسيا اكثر أمنا .

واطلق الإمام الخميني الراحل، يوم السابع من أب/ اغسطس عام 1979، دعوته بإعلان الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، يوما عالميا للقدس، هذه الدعوة التي اعادت الحياة لقضية فلسطين التي اراد لها الاعداء، التغييب منذ تدنيسها و احتلالها من قبل الصهاينة الغاصبين .

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