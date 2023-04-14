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مساعد رئيس الجمهورية:

فشل أميركا في الشرق الأوسط تم بإستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

فشل أميركا في الشرق الأوسط تم بإستئناف العلاقات بين إيران والسعودية
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

رأى مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد حسيني" للشؤون البرلمانية أن الفشل الذريع الذي لحق بأميركا التي كانت تريد اثارة الفوضى في منطقة الخليج الفارسي انما تم بإستئناف العلاقات بين إيران والسعودية، مشيدا بدور الصين في استئناف هذه العلاقات التاريخية.

العالم - ايران

وقال المسؤول: ان الحكومة الحالية سجلت نشاطا كبيرا للغاية في مجال السياسة الخارجية حيث زار الرئيس آية الله " رئيسي " طاجيكستان بإعتبارها المحطة الاولى لزيارته الى خارج البلد واتخذ البلدان قرارات جيدة منها عضوية ايران في منظمة شانغهاي.

وأشار الى القضايا الاقليمية واضاف قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واجهت بعد انتصار الثورة الاسلامية ضغوطا كبيرة للغاية كي لاتقيم علاقات طيبة مع الدول الاخرى وتبقى في عزلة، الا ان الحكومة الحالية اعلنت أنها تعتمد سياسة متزنة.

وشدد المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية على انتقال القوة من الغرب الى الشرق وقال: ان وثيقة التعاون الشامل بين ايران والصين تم توقيعها بعد أن رأى المسؤولون الصينيون عزم طهران على تنفيذ هذه الوثيقة.

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