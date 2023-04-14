صندوق النقد: الأردن تمكن من مواجهة صدمات عالمية وإقليمية كبرى

العالم _ الأردن

وأضاف أزعور” خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أمس الخميس، أن مستويات نمو الاقتصاد الأردني “منخفضة نظرا لمستويات البطالة المرتفعة” جراء تداعيات جائحة كورونا.



وأشار إلى أن “الاستقرار مدخل أساس للازدهار الاقتصادي”، موضحا أن تحقيق الازدهار في الأردن يتم من خلال تعميق الإصلاحات التي تحسن بيئة الأعمال والعمل على خفض كلف الطاقة ورفع قابلية الاستثمار والاستفادة من استثمارات في دول مجاورة.



ووصل إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية العام الماضي إلى 38.489 مليار دينار مقارنة مع 35.766 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام 2021، وفق بيانات وزارة المالية، التي تظهر أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى 111%.



