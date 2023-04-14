الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

قادة محور المقاومة يحيون يوم القدس وعلى رأسهم الرئيس الإيراني

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

من كل اصقاع الارض يلبي احرار العالم نداء يوم القدس العالمي، هذه المناسبة التي اطلقها مفجر الثورة الاسلامية في ايران اية الله الخميني قدس سره.

العالم - خاص بالعالم

قادة محور المقاومة كانوا في طليعة من احيا المناسبة.. الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اكد ان موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتغير أبدا منذ اليوم الأول في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"إن تيار المقاومة شامخ اليوم أمام تيار المساومة الذي كان على الدوام يسعى لحرف مقاومة الشعب الفلسطيني. والكيان الصهيوني يسعى اليوم وراء تطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية لكي يبرئ نفسه ويوفر الأمن لكيانه".

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اكد ان يوم القدس أظهر أن النجاح والنصر لا يتحققان إلا بالمقاومة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ما زالت حية رغم محاولات جبهة الاستكبار دفعها الى النسيان.

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفي احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي اكد السيد نصرالله ان محور المقاومة هذه الايام هو في طمأنينة بينما العدو الاسرائيلي في حالة خوف وقلق.

الى ذلك أكد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة شدد من العراق على أن الشعب الفلسطيني لن يترك معركته ضد الكيان الصهيوني.

اما رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قال إن المقاومة مثل خير مصداقا ليوم القدس العالمي، مؤكدا ان قيادة المقاومة ومحور القدس ستتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين في المسجد الأقصى ولن نتردد في ذلك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ناصر الدين: حشود الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير

هكذا أحيا مخيم اليرموك بدمشق يوم القدس العالمي

تحرير القدس لا ينحصر بحدود الاسلام بل هو ملتقى الشرف والانسانية

المرجع الخالصي: اجتماع الامة ومظاهر النصر هو المصداق الحقيقي لإحياء يوم القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفتي الديار اليمنية وقيادات يؤكدون أهمية نصرة القضية الفلسطينية

أبو كويك: في يوم القدس العالمي تحشد الأمة موقفها لنصرة الأقصى

بالفيديو... قادة محور المقاومة يحيون يوم القدس وعلى رأسهم الرئيس الإيراني

بالفيديو... جهود محلية ودولية لاحتواء الأزمة الأمنية الخطيرة في السودان

العراق يرحب بعودة العلاقات البحرينية -القطرية

ناصر الدين: حشود الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير