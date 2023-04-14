قادة محور المقاومة يحيون يوم القدس وعلى رأسهم الرئيس الإيراني

العالم - خاص بالعالم

قادة محور المقاومة كانوا في طليعة من احيا المناسبة.. الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اكد ان موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتغير أبدا منذ اليوم الأول في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"إن تيار المقاومة شامخ اليوم أمام تيار المساومة الذي كان على الدوام يسعى لحرف مقاومة الشعب الفلسطيني. والكيان الصهيوني يسعى اليوم وراء تطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية لكي يبرئ نفسه ويوفر الأمن لكيانه".



رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اكد ان يوم القدس أظهر أن النجاح والنصر لا يتحققان إلا بالمقاومة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ما زالت حية رغم محاولات جبهة الاستكبار دفعها الى النسيان.



الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفي احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي اكد السيد نصرالله ان محور المقاومة هذه الايام هو في طمأنينة بينما العدو الاسرائيلي في حالة خوف وقلق.



الى ذلك أكد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة شدد من العراق على أن الشعب الفلسطيني لن يترك معركته ضد الكيان الصهيوني.



اما رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قال إن المقاومة مثل خير مصداقا ليوم القدس العالمي، مؤكدا ان قيادة المقاومة ومحور القدس ستتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين في المسجد الأقصى ولن نتردد في ذلك.

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