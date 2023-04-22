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ارتفاع مستويات البحار في العالم إلى مستوى غير مسبوق

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

مستويات البحار في العالم ترتفع بوتيرة أكبر وسجلت رقما قياسيا مرتفعا العام الماضي، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أكدت في تقرير جديد لها أن هذا الارتفاع يفوق مثلي الوتيرة التي ارتفعت بها مستويات البحار خلال العقد الأول من تسجيل القياسات بعامي 1993 و2002.

العالم - خاص بالعالم

وأكد بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة:"خسرنا بالفعل مباراة ذوبان الأنهار الجليدية ومباراة ارتفاع مستوى سطح البحر، فتلك أنباء سيئة إذن'. مستويات سطح البحر ستواصل الارتفاع 'آلاف الأعوام' لأن مستويات مرتفعة من غازات الاحتباس الحراري انبعثت بالفعل".

وبينت المنظمة أن ذوبان الأنهار الجليدية بشكل مفرط ومستويات الحرارة القياسية في المحيطات، التي تتسبب في تمدد المياه، أسهما في ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر من اربعة مليمترات ونصف سنويا في المتوسط منذ عشرة أعوام تقريبا.

وفي تقريرها الرئيسي لتفصيل الآثار السلبية لتغير المناخ أشارت المنظمة إلى ارتفاع إجمالي بأكثر من عشرة سنتيمترات منذ أوائل التسعينيات.

ولفت بيتري تالاس ستستمر هذه الاتجاهات السلبية في أنماط الطقس حتى عام 2060 لايزال بامكاننا الوصول الى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار1.5 درجة مئوية نصف اعضائنا البلغ عددهم 193 فقط لديهم خدمات الانذار المبكر المناسبة ولهذا السبب منحنا الامين العام غوتيريش تفويضا لاعداد خطة عمل في غضون 5 سنوات".

ويهدد ارتفاع مستوى البحر بعض المدن الساحلية ووجود بعض الدول القريبة من مستوى سطح البحر مثل جزيرة توفالو التي تخطط لإنشاء نسخة رقمية لنفسها إذا غمرتها المياه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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