تبادل الأسرى بين صنعاء وقوى التحالف السعودي وتداعيات الأزمة بين الدعم السريع والجيش السوداني

العالم - بانوراما

استقبل مطار صنعاء الدولي الدفعة الأولى ضمن عملية تبادل الأسرى المحررين في إطار اتفاق سابق بين حكومة صنعاء وقوى التحالف. العملية تستمر ثلاثة أيام وتشمل سبعمائة وستة اسرى من الجيش واللجان الشعبية مقابل مائة وواحد وثمانين اسيرا لقوى التحالف معظمهم قيادات.



واكد مسؤولون سودانيون، أن قائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي، اعلن التزامه بعدم التصعيد. وقال المسؤولون ان حميدتي، أبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد نقل بعض قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري بمدينة مروي في شمال البلاد في خطوة قال الجيش إنها اتخذت دون موافقته.



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