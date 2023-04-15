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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات، فجر السبت، بين شبان وقوات من جيش الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي عند الحاجز.

وعند باب الأسباط، احتجزت القوات عددًا من الشبان أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، كما واعتدت على المصلين بعد صلاة التراويح مباشرةً عند باب الحديد أحد أبواب المسجد، بالضرب بالعصي، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مفرق بلدتي عناتا وحزما شمال شرقي القدس، بالمتاريس والحواجز الحديدية، وتابعت: إن "القوات اعتقلت الشاب محمد جرادات (19 عاما) من عناتا، ونقلته إلى جهة غير معروفة".

كما وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الالتفافي الرابط بين القدس ورام الله، من كلا الاتجاهين.

وتشهد مدينة القدس وأحياؤها مواجهات يومية بين الأهالي وقوات الاحتلال حيث يقمع الأخير المواطنين بقوة السلاح، ما يسفر عن وقوع اصابات بجروح متفاوتة، واعتقال المئات.

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