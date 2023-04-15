ما طرحه قادة محور المقاومة يحدد ملامح مستقبل الصراع مع الاحتلال + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محمد المفتاح إلى أن أهمية ما طرحه قادة محور المقاومة في إحياء مراسم يوم القدس العالمي هذا العام يحدد ملامح مستقبل الصراع مع الكيان الصهيوني، ومع المنظومة الاستعمارية والإجرامية الداعمة لهذا الكيان، وقال: بحمد الله نحن قد اتخذنا قرار المواجهة الحاسمة مع هذا العدو، وإننا بحمد الله نعمل كل ما بوسعنا ومستعدون لخوض المواجهة مع هذا العدو بما في أيدينا من الإمكانيات.

وفيما أكد أن محور المقاومة يبذل كل ما في وسعه في التجهيز والاستعداد، لفت إلى أن ما طرحه قادة محور المقاومة إنما هي: ملامح المعركة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي تبدأ من القدس ومن الضفة الغربية.

وشدد على أن: يستطيع الفلسطينيون في القدس وفي الضفة الغربية أن يجبروا الاحتلال على الانسحاب والفرار كما أجبرته المقاومة على الانسحاب والفرار من لبنان، وكما أجبرته المقاومة على الانسحاب والفرار من غزة والانكفاء إلى الأراضي المحتلة عام 48.

وأضاف: تستطيع المقاومة في الداخل على إنهاء المعركة مع الاحتلال، ويبقى محور المقاومة دائما مساندا، وقد لا نحتاج إلى خوض المعركة إذا دعمنا الشعب الفلسطيني في الداخل دعما قويا وسخيا.

ونوه إلى أن الشعب اليمني: يعيش وبعد تجربة ثمان سنوات من المواجهة مع أشرس عدوان دولي على اليمن يعيش تجربة الانتصار والتفاؤل والأمل، وهو يطمح إلى المشاركة في رفع المظلومية عن الشعب الفلسطيني وفي تحرير المقدسات وفي تأديب الظلمة والطغاة المغتصبين الصهاينة، وإلحاق الهزيمة النكراء بهم وبمن أتا بهم.

وقال إن الشعب اليمني كما ضحى وصبر وصمد وانتصر في اليمن فهو يطمح لمشاركة فاعلة وقوية ليكون ضمن الانتصار الكبير للقضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي أي القضية الفلسطينية، وأشار إلى كلمة أمين عام حزب الله لبنان السيدحسن نصرالله قائلاً إن: هذا يقدم حماية للمجاهدين الفلسطينيين في المخيمات والمتواجدين في لبنان، وأيضا يهدد العدو بأنه قد تندلع حرب إقليمية، معناها الزوال المبكر لهذا الكيان.

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