شاهد.. بوتين يوقع قانوناً جديداً بشأن عمليات التجنيد

العالم - روسيا

قانون جديد وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أقره البرلمان قبل يومين على إنشاء سجلّ موحد للتسجيل العسكري يسمح بإخطار المطلوبين للخدمة العسكرية بواسطة الاستدعاءات الإلكترونية.

وبحسب نص القانون، فسيتم إرسال الاستدعاءات إلى الخدمة العسكرية ورقيا وسوف يتكرر إلكترونيا. وسيتم اعتبار الاستدعاء الإلكتروني مسلما من لحظة نشره في الحساب الشخصي للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المواطنون الخاضعون للتجنيد الإلزامي من مغادرة روسيا من اليوم الذي يتلقون فيه الاستدعاء وحتى ظهورهم في فرع التجنيد العسكري.

ووفقا للقانون، فسيتم فرض عدد من القيود على المواطنين الذين تلقوا الاستدعاء، ولم يحضروا إلى فرع التجنيد العسكري.

وقال الكرملين إنه لا يتوقع أن يؤدّي القانون الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلاد، وأن هذا التشريع لا علاقة له بالتعبئة العسكرية.

ووفقا لتقارير إعلامية، أدى الأمر الذي أصدره بوتين بالتعبئة الجزئية بالتحاق مئات آلاف الشبان الروس بالجيش، وفي حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم، فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلاد.

على صعيد آخر، أجرت فنلندا مناورات عسكرية رمزية بخليج فنلندا مع فرقاطتين ألمانية وبرتغالية، وهي الأولى من نوعها منذ انضمامها لحلف شمال الأطلسي قبل أسبوعين.

وبالتزامن، بدأت فنلندا إقامة أول قسم من سياج حديدي على حدودها مع روسيا يبلغ ألفاً وثلاثمئة كيلومتر.

وقال مسؤولو المشروع، إن السياج المصنوع من شبكة من الحديد الصلب سيكون مزوداً بمعدات مراقبة، مضيفين أنه من المقرر أن يمتد على 200 كيلومتر بعد تنفيذ كافة أجزائه بحلول نهاية عام 2026.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا ودول البلطيق شرعت بالفعل في إقامة سياج على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا.