السودان على صفيح ساخن... اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع

العالم - خاص بالعالم

الساعات الماضية سجلت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي وغريمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان دارت في عدة مطارات، وأماكن أخرى من البلاد كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان.



الجيش السوداني قال إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة. وأشار الجيش إلى إصابة القائد الميداني لقوات الدعم السريع، فيما نفى سيطرة الأخيرة على مطار مروي، مؤكدا سيطرته على كل المطارات والقوات العسكرية.

هلع وإطلاق نار كثيف والدعم السريع تسيطر على المطار، بينما تم تسجيل احتراق طائرات مدنية في مطار الخرطوم..وفي وقت لاحق، أعلن الجيش أن قوات الدعم السريع قوة متمردة، ما يمكن اعتباره قرارا بمواجهة تلك القوات حتى النهاية.



قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف ب 'حميدتي' الذي تخوض قواته معارك ضد الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان، قال إنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش ما يؤشر الى معارك اوسع واعنف في الساعات والايام المقبلة.



ولاحقا انضم سلاح الجو الى المعركة، حيث سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية فيما تحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل.

ومع تتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما.