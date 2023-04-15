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شاهد..ماوراء اشعال فتيل القتال العسكري في السودان؟

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي السوداني "ابو بكر بشري" أن هناك ايادي خفية وراء اشعال فتيل الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني للاصتياد من الماء العكر.

العالم - المراسلون

وقال "ابو بكر بشري" في اتصال مباشر مع قناة العالم الاخبارية، أن عناصر النظام السابق في السودان هي وراء اشعال فتيل الازمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من خلال الوسائل الاعلامية التابعة لها للصعود الى السلطة على انقاض هذه الاشتباكات.

وأضاف، ان الخاسر الأكبر في الصراع بين المكونات العسكرية المتمثلة بالجيش وقوات الدعم السريع هو الشعب السوداني.

وأشار المحلل السياسي الى أنه بسبب اختلاف وجهات النظر والصراع من اجل السلطة بين المكونات العسكرية اريقت دماء الشعب السوداني، موضحا أن هذه الصراعات تثبت بأن الحكم المدني هو الحل للازمة السودانية، مما يجعل الشارع السوداني اكثر تمسكا بالحكم المدني.

هذا وتدور معارك عنيفة في الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بمختلف انواع الاسلحة، وتتركز بالقرب من مقر اقامة البرهان وحميدتي، في وقت تتحدث فيه مصادر محلية عن سعي كل من الطرفين لكسبمواقع على الارض وسط تبادل الاتهامات .ووسط غياب الحلول يتوقع ان تشهد الخرطوم ومدن اخرى مزيدا من الاشتباكات فيما وصفت مصادر متابعة الوضع بأنه انقلاب على الانقلاب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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