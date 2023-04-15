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تضرر 60 موقعاً اسرائيليا في هجوم سيبراني هو الأكبر في سنوات

تضرر 60 موقعاً اسرائيليا في هجوم سيبراني هو الأكبر في سنوات
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل إعلام عبرية، بتضرر 60 موقعاً للكيان الاسرائيلي على مدى يومين في هجوم سيبراني، وهو الأكبر في سنوات.

العالم - الاحتلال

وتعرضت المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد في الكيان الصهيوني لهجوم إلكتروني الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن الهجوم، مبينة أن المستهدفين هم بريد "إسرائيل" وبنك لئومي، وبنك ديسكونت، ومزراحي طفحوت وبنك ميركانتايل، حسبما أفاد موقع "واي نت".

وقالت القناة 12العبرية ، إن البريد كيان الاحتلال كان ضحية لهجوم إلكتروني أدى إلى منع الوصول إلى الموقع مؤقتا.

وأشار أوشر آشور، مدير الإنترنت في شركة Auren الاستشارية والمستشار السيبراني لوزارة الحرب الإسرائيلية، إلى أن "الجماعات المعادية لإسرائيل تستغل يوم القدس لمهاجمة أهداف مالية وتسمية هذا اليوم بأنه الجمعة السوداء للاقتصاد الإسرائيلي، في أعقاب التهديد المتوقع على التصنيف الائتماني لإسرائيل".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها مجموعة Anonymous Sudan هجوما إلكترونيا ضد هدف إسرائيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت المجموعة هجوما إلكترونيا ضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي Check Point. وفي نفس اليوم، تعرضت مواقع العديد من الجامعات الكبرى في الأراضي المحتلة للهجوم من قبل نفس المجموعة، وتعطلت لعدة ساعات.

وكان هذا الهجوم جزءا من حملة تسمى OPIsrael، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهدافا إسرائيلية على الإنترنت.

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تضرر 60 موقعاً اسرائيليا في هجوم سيبراني هو الأكبر في سنوات

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