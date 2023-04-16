عملية تبادل الاسرى في اليمن.. انعكاسات ودلالات

العالم - مارأيكم

ويقول مسؤولون يمنيون، إن صفقة تبادل الاسرى بين صنعاء واطراف التحالف السعودي باشراف الامم المتحدة ستكون على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى منها والتي شملت تحرير 250 اسيرا من الجيش واللجان الشعبية، وكذلك المرحلة الثانية والتي تم تحرير 350 اسيرا، مقابل 15 سعوديا وثلاثة سودانييينن مشيرا الى أن عملية تبادل الاسرى تمت بنجاح.

ويضيف، أن اليوم الاحد صنعاء على موعد تنفيذ الفصل الاخير من عملية تبادل الاسرى، حيث سيتم وصول 108 اسيرا من اسرى الجيش واللجان الشعبية، والذين تم اسرهم في محافظة مأرب من بينهم المخطوفين والعتقلين وكذلك "سميرة مارش".

ويبين المسؤولون اليمنيون، أن من المقرر عملية تبادل الاسرى تشمل 887 اسيرا حيث تم تحريرهم 600 اسيرا وبقي 180 اسيرا من اليمنيين ليصل اجمالي الاسرى المحررين 706 اسيرا، وفي المقابل سيفرج عن 181 من الطرف الاخر، حيث تم الى الان تحرير 15 سعوديا وثلاثة سودانيين.

ويرى المسؤولون اليمنيون ان وجود السعودية في مفاوضات تبادل الاسرى يظهر بأن هناك مؤشرات ايجابية لانهاء الحرب في اليمن.

بدورهم يقول اعلاميون يمنيون، أنه لا يمكن الربط بين انسيابية عملية تبادل الاسرى بين صنعاء واطراف التحالف السعودي وما بين الحلول سياسية للوصول الى سلام دائم في اليمن، لأنهما مسارين مختلفين، لكن عملية تبادل الاسرى تؤسس مناخا جيدا يمكن البناء عليه من اجل الحلول السياسية في الأزمة اليمنية.

ويوضح الاعلاميون اليمنيون أن استمرار عملية تبادل الاسرى بين صنعاء واطراف التحالف السعودي تاتي في اطار بوادر الحسن النية، حيث أظهرت الاطراف فيها استعدادها نحو التوجه الى الحلول السياسية، ملفتين الى أن الحلول السياسية للازمة اليمنية، تبدأ بحلحلة الملف الانساني، ووقف الحرب، وانهاء الحصار وفتح المؤاني والمطارات وانهاء الوجود الأجنبي في البلاد.

ويرى الاعلاميون اليمنيون، أن جهود الامم المتحدة في الملف الانساني اليمني كانت رائعة حيث تكللت بالافراج عن الاسرى.

ويوضح الاعلاميون اليمنيون، أن الازمة اليمنية لا توجد فيها مشكلة بين صنعاء وعدن، والمشكلة هي مع السعودية، وهذا ما ظهر في عملية تبادل الاسرى، حيث كانت السعودية هي من تمسك زمام الامور وليست عدن، مشيرين الى أن الرياض من خلال ملف الاسرى قدمت بوادر ايجابية تظهر فيها استعدادها لصنعاء للذهاب الى أبعد المستويات بانهاء الحرب في اليمن.

على خط آخر يقول قياديون في الحكومة اليمنية، إن السلاسة التي تمت بها عملية تبادل الاسرى بين اطراف التحالف السعودي بين صنعاء بالقياس للعراقيل التي كانت تحول بين اتمام هكذا عمليات، تدل على أن الأجواء التي تتم فيها هذه العملية حاليا هي اجواء جيدة من الناحية السياسية.

ويرى القياديون في الحكومة اليمنية، انه في الاطار العام لا يمكن الفصل بين عملية تبادل الاسرى بين اطراف التحالف السعودي وصنعاء وبين الملف السياسي، لانه لو لا توفر اجواء ايجابية في مسار اللقاءات والمشاورات والمفاوضات بين صنعاء والرياض لما كانت تمت عملية التبادل بهذه السلاسة.

ويلفت القياديون في الحكومة اليمنية، الى أن المشاورات واللقاءات المباشرة بين الرياض وصنعاء همشت الى حد كبير الادوار الخارجية في الازمة اليمنية سواء على مستوى الامم المتحدة او على مستوى القوى الدولية الاخرى.

ويرى القياديون في الحكومة اليمنية، أن استمرار عملية تبادل الاسرى بسلاسة بين صنعاء واطراف التحالف السعودي تشير الى أن الحرب في اليمن على مشارف ان تضع اوزارها.

مارأيكم..