لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس يزور السعودية

العالم - فلسطين

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرياض ومن شأنها التمهيد لإنهاء التوتر بين الجانبين.

ورجح المصدر أن تتم الزيارة الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير، مشيراً إلى أنها ستتضمن لقاءات رسمية بين وفد حماس والمسؤولين السعوديين، والسماح لقيادات الحركة بتأدية مناسك العمرة.

ومن المتوقع أن يضم وفد حماس، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، إلى جانب قيادات أخرى من الحركة الإسلامية.

من جهته قال موقع "قدس اليومية" المحلي إن زيارة وفد حماس ستشهد الإعلان عن استئناف العلاقات بين الحركة والرياض، وطي صفحة القطيعة بين الجانبين المستمرة منذ سنوات. وأضاف أنه من المرتقب أن تفرج السلطات السعودية، خلال أو عقب الزيارة مباشرة، عن موقوفين فلسطينيين محسوبين على حماس، لا يزالون محتجزين في السعودية منذ عدة سنوات.

وكانت السلطات السعودية أفرجت في 19 تشرين أول/أكتوبر 2022، عن ممثل حماس السابق في الرياض محمد الخضري ونجله، بعد اعتقالهما منذ عام 2019.

وتأتي الانفراجة في العلاقات بين السعودية وحماس بعد اتفاق الرياض مؤخراً على استئناف العلاقات الرسمية مع إيران، واستقبال المملكة قبل أيام وزير الخارجية السورية فيصل المقداد لأول مرة منذ 12 عاما.