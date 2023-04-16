الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس يزور السعودية

لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس يزور السعودية
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر في حركة "حماس" السبت، النقاب عن أن زعيم الحركة إسماعيل هنية، سيقوم بزيارة إلى السعودية، على رأس وفد قيادي من الحركة.

العالم - فلسطين

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرياض ومن شأنها التمهيد لإنهاء التوتر بين الجانبين.

ورجح المصدر أن تتم الزيارة الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير، مشيراً إلى أنها ستتضمن لقاءات رسمية بين وفد حماس والمسؤولين السعوديين، والسماح لقيادات الحركة بتأدية مناسك العمرة.

ومن المتوقع أن يضم وفد حماس، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، إلى جانب قيادات أخرى من الحركة الإسلامية.

من جهته قال موقع "قدس اليومية" المحلي إن زيارة وفد حماس ستشهد الإعلان عن استئناف العلاقات بين الحركة والرياض، وطي صفحة القطيعة بين الجانبين المستمرة منذ سنوات. وأضاف أنه من المرتقب أن تفرج السلطات السعودية، خلال أو عقب الزيارة مباشرة، عن موقوفين فلسطينيين محسوبين على حماس، لا يزالون محتجزين في السعودية منذ عدة سنوات.

وكانت السلطات السعودية أفرجت في 19 تشرين أول/أكتوبر 2022، عن ممثل حماس السابق في الرياض محمد الخضري ونجله، بعد اعتقالهما منذ عام 2019.

وتأتي الانفراجة في العلاقات بين السعودية وحماس بعد اتفاق الرياض مؤخراً على استئناف العلاقات الرسمية مع إيران، واستقبال المملكة قبل أيام وزير الخارجية السورية فيصل المقداد لأول مرة منذ 12 عاما.

روابط ذات صلة

حماس تنظم لقاءً رمضانيًا مع سفراء وممثلي الدول الصديقة في قطر

حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة بدعم المقدسيين

هنية: قرارنا هو الرباط والثبات والمقاومة والصمود مهما كانت التضحيات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المركز العراقي الاقتصادي السياسي.. أسعار العقارات في بغداد فاقت مثيلاتها في لندن ودبي

السودان.. السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن

وصول طائرة تقل 48 أسيرا محررا إلى مطار صنعاء

'الحرية والتغيير' تدعو الجيش السوداني و الدعم السريع لوقف القتال فورا

الأردن ينتظر رداً عراقياً على تجديد تصدير النفط

تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في كرمان جنوب شرق ايران