توجيهات السوداني حول مدينة الصدر الجديدة خطوة بالاتجاه الصحيح

العالم - العراق

وقالت النائب عن كتلة الصادقون زينب جمعة الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،وخلال جولة جوية أجراها للاطلاع على حدود المدينة وتفاصيل موقعها ميدانياً خطوة بالاتجاه الصحيح لإعمار هذه المدينة التي عانت الكثير من ضعف الخدمات والبنى التحتية المقدمة لها".

وأضافت، أن"توجيهات السوداني خلال الاجتماع الخاص نحو مدينة الصدر بتبني مشروع قائم على بناء وحدات سكنية جديدة مجهزة بكافة المتطلبات الخدمية وشبكة طرق حديثة وبنى تحتية عصرية من مجارٍ وشبكات مياه صالحة للشرب ومتنزهات ومدارس بجميع الخدمات".

وأكدت ،"ضرورة تكاتف الجميع من أجل إكمال رؤية الحكومة العراقية لإعداد التصاميم الخاصة بمدينة الصدر الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً مهمّاً خُصص لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد".

واستعرض الاجتماع الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر.

وبيّن أن "مدينة الصدر الجديدة، تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة".