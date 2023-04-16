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رئيسي: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم نقطة مشتركة بين جميع الدول الإسلامية

رئيسي: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم نقطة مشتركة بين جميع الدول الإسلامية
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني ان مواجهة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم هو مطلب الشعوب المسلمة من ساستها.

العالم- ایران

ووصف رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد، حجابي كيرلانغليش ، العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا بأنها عريقة وعميقة متجذرة ، وقال انه رغم جهود من يكنون السوء للدول الاسلامية يجب أن نعتمد على القواسم الدينية والثقافية المشتركة اليوم، وان نشهد تعميق وتوسيع العلاقات بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات.

واعتبر رئيسي دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بانه النقطة المشتركة بين جميع الدول الإسلامية، وأضاف: ان مواجهة جرائم النظام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلومة هي مطلب الشعوب الإسلامية من ساستها اليوم ، ومن هنا يتعين على الحكومات الإسلامية ومن خلال المزيد من التنسيق الوقوف بوجه وحشية وعدوان الكيان الصهيوني الغاصب.

بدوره اعرب سفير تركيا الجديد ، عن ارتياحه لوجوده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا العلاقات بين إيران وتركيا بأنها علاقات أخوية وودية وقال: أؤكد لكم أنني سابذل قصارى جهدي للنهوض بمستوى التعاون وزيادة التبادلات والتفاعلات بين البلدين.

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