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غوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف في السودان

غوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف في السودان
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أجرى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، وحثهم على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار وعرض أيضا عليهم مساعدته في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.

العالم - السودان

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش في بيان له على "تويتر": "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة محادثات مع رئيس مجلس السيادة بالسودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوة الدعم السريع محمد دقلو، وحثّهم على وقف العنف والعودة إلى الحوار".

كما دعا قادة قوة الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى إنهاء القتال بشكل فوري واستعادة الهدوء والدخول في حوار لحل الأزمة الحالية.

وذكر دوجاريك، أن غوتيريش على اتصال بقادة المنطقة، "ويؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي للسلطة".

وتجددت الاشتباكات اليوم الاحد بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في أنحاء متفرقة من الخرطوم، ودوي صوت البنادق والمدافع ما زال يغطي سماء العاصمة السودانية الخرطوم، حيث استيقظت الأهالي على رائحة البارود والدعم وسحب الدخان الكثيفة.

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غوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف في السودان