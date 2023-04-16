لبنان يكشف عن أوضاع مواطنيه في السودان

العالم ـ لبنان

ونقل موقع "لبنانون ديبيت" بيانا للوزارة قالت فيه: "تتابع الوزارة باهتمام كبير، الأوضاع في السودان وتتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين"، مشيرة إلى أنه "وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه فإن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أي إصابات للبنانيين".

ودعت الوزارة مواطنيها المقيمين في السودان إلى اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أنه "يمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان، ديما حداد، على الرقم التالي (واتس آب): +249 90 174 8097".

ووقعت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.