هل باتت الطريق معبدة للإنتخابات في ليبيا؟ – الجزء الثاني

العالم – المغاربية

وللمرة الثالثة خلال شهر واحد اجتماعات بين اعضاء اللجنة العسكرية افضت الى جملة من المؤشرات الايجابية حول استمرار حال السلام والاستقرار الملحوظ التي تعيشها البلاد خلال العامين الماضيين خصوصا فيما يتعلق بعدم العودة الى الاحتكام الى السلاح لحل الصراع السلطوي بين الشرق والغرب.

هذا التقدم لقي اشادة من البعثة الاممية التي تسابق الزمن الانجاز الانتخابات خلال العام الجاري، فهل باتت الطريق معبدة أمام الاستحقاق الانتخابي؟ وما العقبات التي تحول دون ذلك؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش مستقبل الانتخابات في ليبيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..