يوم القدس العالمي – الجزء الأول

العالم - نوافذ

يوم يجب أن تثبت فيه هذه الشعوب وجودها في مقابل المستكبرين .. هو يوم القدس العالمي الذي اعلنه الامام الخميني (قدس سره) في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ولكن وكما اعلن الامام القائد مادام الكيان الغاصب يسيطر على القدس فإن أيام السنة كلها يجب أن نعتبرها يوم القدس.

وهذا العام يحل يوم القدس وكل شيء ينبئ بمعادلة جديدة لفلسطين في يومها وغدها.. ارادة لا تنكسر في فلسطين وجميع منطقة غرب أسيا وهزائم متلاحقة للكيان الغاصب وداعميه ومشاريع التسوية مع العدو من صفقة القرن الى تطبيع مذل الى زوال.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا تطرق الى يوم القدس العالمي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. سهيل الناطور – عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

د. أمين الساحلي – استاذ جامعي

هادي قبيسي – باحث سياسي