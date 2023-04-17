الاحتلال يصيب فتاة قرب بيت لحم بزعم تنفيذ عملية طعن

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر إعلامية بأن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه فتاة فلسطينية، بدعوى تنفيذ عملية طعن على حاجز عتصيون قرب بيت لحم، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجراح.

وأفادت منظمة “إنقاذ بلا حدود” الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال “حيّد” فلسطينية بإطلاق النار بعد تنفيذها عملية طعن أدت لإصابة إسرائيلي بجراح طفيفة قرب بيت لحم.

من ناحيته، قال موقع “واللا الإخباري” الإسرائيلي، إن إسرائيليًا أصيب بجراح ما بين متوسطة وطفيفة جراء عملية الطعن على مفترق عتصيون قرب بيت لحم. منوهًا إلى أن المصاب نقل إلى مستشفى هداسا عين كارم.