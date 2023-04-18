أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- عصر ايرانيان ..

إتساع دائرة التخلي الدولي عن إستخدام الدولار الأمريكي في العلاقات والمعاملات الإقتصادية.

- اطلاعات ..

السودان يحترق بنيران حرب داخلية.. أكثر من مئة قتيل وألف جريح بثلاثة أيام معارك .

- جمهوري اسلامي ..

معارك شديدة بين الجيش وقوات الدعم قرب القصر الجمهوري والقيادة العسكرية بالخرطوم .

- جوان ..

حركة الجهاد الإسلامي .. الكيان الصهيوني بات محاصرا بعشرات الآلاف من صواريخ المقاومة.

- افكار..

المتحدث بإسم الخارجية .. الكيان الصهيوني أكثر ضعفا وهشاشة اليوم منه في أي وقت آخر.

- افتاب يزد ..

تطبيع العلاقات بين السعودية وحركة حماس هزيمة كبرى للكيان الصهيوني وأمريكا .

- قدس ..

الرئيس البرازيلي لويس داسيلفا يطرح مبادرة خاصة لوقف الحرب في أوكرانيا .

- كيهان ..

دمشق .. سنرد على إعتداءات الكيان في الوقت المناسب بضرب أهداف بفلسطين المحتلة.

- ايران ..

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي لسوريا لإزالة أجواء التوتر وتطبيع العلاقات الثنائية .

- مردم سالاري ..

الخلافات الألمانية الفرنسية تخيم بظلالها القاتمة على أجواء الإتحاد الأوروبي .

-سياست روز ..

رئيس المصرف المركزي الأوروبي يضم صوته لماكرون داعيا للحد من التبعية الأوروبية لأمريكا .

- خراسان ..

إستطلاعات الرأي بتركيا تشير لتزايد فرص فوز أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الإنتخابات ..

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إضمحلال القوة الأمريكية )..

في محاولة متشبثة لاستعراض العضلات ارسلت امريكا غواصة نووية حاملة للصواريخ الى مياه المنطقة بذريعة دعم قدرات الاسطول الخامس الامريكي وقيادته الرئيسية في البحرين. وفي الحقيقة

( لا يختلف إثنان اليوم بشأن واقع فقدان أمريكا نفوذها وهيمنتها في المنطقة, وأن إرسال هذه الغواصة لن يغير هذا الواقع)

ان البلدان المحسوبة كصديقة للولايات المتحدة في المنطقة فقدت ثقتها بمواقف وسياسات ونوايا واشنطن , وادركت ان امريكا لن تتردد لحظةً عن ادارة ظهرها لحلفاءها واصدقاءها متى ما اقتضت ذلك مصالحُها الخاصة. ومثل هذه البلدان في المنطقة ادركت ان تعزيز التعاون الاقليمي و الحوار هو السبيلُ الصحيح لحل اية مشاكل عالقة .

ان الولايات المتحدة تفقد نفوذَهابشكل متسارع في العالم وخاصة في هذه المنطقة , ومن هنا فإن ارسال قطعٍ بحرية الى هذا الجزء من العالم اوذاك لن يغير هذه الحقيقة .

2- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الرياض وحماس توجهان ضربة لمسار التطبيع )..

نتنياهو عقد آمالا عريضة على دعم مسار التطبيع مع بلدان العالم العربي بجرِ رجلِ السعودية لهذا المسار, وذلك وسْطَ اجواءِ ترقبٍ وتساؤلاتٍ حول فيما اذا كانت السعودية ستنضم لقطار التطبيع ام لا, وهنا حدثت المفاجأةُ التي قلَبَت حسابات نتنياهو.

( السعودية فتحت أبوابها لحركة حماس ولم تفتحها للكيان وذلك بدعوةِ قيادات الحركة لزيارة الرياض لأولِ مرة بعد سنوات طويلة)

في الواقع هناك اكثرُ من مؤشرٍ يعكس حدوثَ تغييرٍ في سياسات السعودية بعد الاتفاق الايراني السعودي على استئنافِ العلاقات الثنائية. فالرياض اَرسَلَت وفدا لصنعاء في اطار مباحثات للسلام.

كما عبَّرت عن رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا ودعمِ عودة الاخيرةِ لعضوية الجامعة العربية. ان هذه الاجواء تطرح تساؤلات جديةً حول المصير الذي سيواجهه قطار التطبيع بين الكيان وبعض البلدان العربية ..

3- ابرار..

في تقريرها ( إنفجارات بقاعدة أمريكية بشرق سوريا ) كتبت صحيفة ابرار ..

تحدَّثَ سكانٌ محليون بمحافظة دير الزور السورية عن سماع دوي انفجاراتٍ في القاعدة العسكرية الامريكية القريبة من حقل كورينكو النفطي ..

( شهود عيان من سكان المنطقة اكدوا مشاهدة إرتفاع أعمدة دخان أسود من هذه القاعدة الأمريكية بعد دوي إنفجارات قوية )

وتحثت انباء عن تحليق مكثف لمسيرات وطائرات عمودية امريكية في الاجواء بعد الانفجارات. وجدير بالذكر ان القواعد والمواقع العسكرية الامريكية غير القانونية في سوريا تواجه منذ اسابيع هجمات بمسيرات وبقذائف صاروخية من حين لاخر .

كما شنت القوات الامريكية غارات عدوانية على مواقعَ لقوى المقاومة في مناطق الحدودِ السورية العراقية .

4- آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في الشأن السوداني في مقالها( تضارب المصالح بين الجنرالات وراء الأزمة )..

السودان ينزلق بتسارع خطير نحو هاوية حرب داخلية واسعة النطاق مع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع , حرب تهدد بانعاش ميول انفصالية معروفة بدارفور وشرق السودان.

( إن مايحدث في السودان هو صراع عسكري على السلطة في نهاية المطاف بين جنرالات بمناصب قيادية )

فالجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش وقَّع على الاتفاق السياسي الاطاري مع الاحزاب السياسية لنقل السلطة لحكومة مدنية ضامنا البقاء في الصورة في الوقت الذي رفض فيه حليفه القديم الجنرال حميدتي قائدُ قوات الدعم السريع التوقيع على هذا الاتفاق مفضلا المحافظة على ثِقل قواته وبقاءها كأداة قوية في معادلات وموازنات السلطة . ان السودان بات يواجه مصيرا مجهولا بكل معنى الكلمة .

5- اطلاعات ..

في مقالها ( أمريكا والصين في مواجهة مباشرة محتملة ) كتبت صحيفة اطلاعات عن اجواء التوتر والتصعيد بين البلدين حول تايوان , قائلة ..

هناك تصعيد خطير للاجواء في مضيق تايوان بارسال امريكا المزيد من القطع البحرية في تحركات تصعيدية استفزازية للصين وسط تحذيرات من قبل الاخيرة .

(إن أمريكا تتعامل بإزدواجية صارخة بشأن تايوان فهي تؤكد إلتزامها بمبدأ الصين الواحدة لكنها تقيم جسور علاقات قوية مع تايبه)

في تجاهل خطير لهذا المبدأ ، الذي تعتبره الصين خطا احمر باعتبار تايوان جزءً من التراب الصيني . ان هذه الازدواجية والضبابية الامريكية بشأن قضية تايوان قد يؤدي لتفجير الاوضاع وربما لاندلاع حرب مباشرة بين الصين وامريكا من الصعب التكهن بمداها .