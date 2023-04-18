شاهد: الرئيس الايراني يوضح مصير أي دولة تعتدي علی ايران

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي في کلمة له بمناسبة عيد الجيش ان "اعداء الثورة الاسلامية خاصة الکيان الصهيوني قد تسلموا الرسالة ومفادها ان أدنی اعتداء علی ايران سيواجه برد قاس من قبل القوات المسلحة الايرانية وان اقل تعرض لأمن الجمهورية الاسلامية سينتهي بتدمير حيفا وتل أبيب".

وشدد علی ان القوات الاجنبية الاميرکية يجب ان تغادر المنطقة فوراً لأن تواجدها يهدد أمن المنطقة ولن يحقق الامن لدولها.

وانطلق اليوم الثلاثاء (18 أبريل) استعراض عسكري للجيش الإیراني احتفاء بعيده وبالبطولات الملحمية للقوات البرية، بجوار مرقد الإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران.

وحضر مراسم الاستعراض رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي"، وكبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة .