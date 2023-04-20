ضحايا حادثة التدافع في صنعاء بلغ 78 مواطنا وعشرات المصابين

العالم - اليمن

وأوضح المروني لموقع "المسيرة"، فجر اليوم الخميس، أن من بين المصابين 13 حالة حرجة تتلقى التدخلات الطبية والعلاجية اللازمة.

وكان أفاد مراسلنا في صنعاء في وقت سابق، بأن طواقم الإسعاف باشرت في نقل المصابين من موقع التدافع إلى المشافي المجاورة عقب حادثة تدافع أمام مركز توزيع مساعدات تابع لأحد التجار بأمانة العاصمة.

وتفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني ووزيرا الصحة والداخلية ورئيس الهيئة العامة للزكاة، فجر اليوم الخميس، مصابي حادث التدافع بمستشفى الثورة بصنعاء.

يشار إلى أنّ حادثا مأساويا مؤلما وقع مساء الأربعاء، وراح ضحيته العشرات بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.