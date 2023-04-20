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صنعاء.. مصرع 78 يمني تحت أقدام الفقر +فيديو

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

لقي ثمانية وسبعون يمنياً مصرعهم بينهم اطفال، واُصيب سبعة وسبعون آخرون إثر حادث تدافع أمام مركز لتوزيع المساعدات في العاصمة صنعاء.

العالم - اليمن

كان حلمهم أن يعودوا ببعض المال ليفرحوا به أطفالهم في عيد الفطر السعيد لكنهم عادوا بلباس الموت؛ هذه ليست قصة مأساوية واحدة لشخص واحد بل كارثة جماعية لعشرات اليمنيين في العاصمة صنعاء وقعت نتيجة حادث تدافع امام مركز توزيع مساعدات في العاصمة؛ كارثة زادت من مأساة الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر والجوع بعد سنوات من العدوان والحصار المفروض على البلاد.

وزارة الداخلية في صنعاء قالت ان الحادث المؤلم والذي راح ضحيته العشرات بينهم اطفال وقع بسبب التدافع الكبير لعدد من المواطنين بسبب التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار ومن دون التنسيق مع الوزارة أو التنظيم.

رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وجه بتشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في الحادثة.

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قال إن ‏الحادثة صورة قاتمة سببها الأول العدوان والعشوائية التي رافقت توزيع المساعدات. وأشار في تغريدة على تويتر الى أن العدوان على البلاد أوصل الشعب اليمني إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم محملا اياه مسؤولية الواقع المرير الذي يعيشه اليمنيون بسبب العدوان والحصار وقطع الرواتب وتدمير العملة.

ويعاني اليمن من إحدى أسوء الأزمات الإنسانية في العصر الحالي بحسب الأمم المتحدة إذ إنّ أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني من أصل ثلاثين مليوناً باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء الحرب على البلاد والمتواصلة منذ أكثر من ثماني سنوات.

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