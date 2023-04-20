الدعم السريع: تم تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

العالم- السودان

جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيه إنها حافظت على الرعايا المصريين وفقا للأعراف الدولية.

وذكر نص البيان: "جاء ذلك تقديرا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر، ووفاء بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر، وامتثالا للقوانين والأعراف الدولية".

وقال البيان: "قامت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الخميس، بتسليم 27 عسكريا من رعايا جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى الصليب الأحمر الدولي".

ولفت البيان إلى أن "الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا موجودين في قاعدة مروي العسكرية، وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل/ نيسان الجاري"، مشيرًا إلى أنهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بجميع متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووجّه البيان رسالة شكر إلى مصر والإمارات والسعودية ودول أخرى بهذا الشأن، وقالت: "تود قوات الدعم السريع أن تتقدم بوافر الشكر لحكومة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد الجيش المصري، أمس الأربعاء، أنه ينسق مع جميع الجهات المختصة في السودان، لتأمين عودة جميع عناصر القوات المسلحة المصرية، بسلام إلى مصر، مشيرا إلى أنهم كانوا يشاركون في تدريب مع القوات السودانية.