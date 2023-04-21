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الجالية السورية في تشيلي تحتفل بعيد الجلاء

الجالية السورية في تشيلي تحتفل بعيد الجلاء
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

جدد أبناء الجالية السورية في تشيلي التأكيد على وقوفهم وتضامنهم مع وطنهم الأم سورية في مواجهة الإرهاب، معربين عن ثقتهم بالنصر على هذا الإرهاب وداعميه ومموليه.

العالم - سوريا

وجاء ذلك خلال فعالية حاشدة بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء التي أقامها أبناء الجالية بمقر النادي السوري الموحد في سانتياغو، وحضرها حشد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثل عن وزارة العلاقات الخارجية التشيلية.

وألقى القائم بأعمال السفارة السورية في سانتياغو بالنيابة غسان عنجيري، كلمة تناول فيها أهمية هذه المناسبة التي تعكس إيمان الشعب السوري بوطنه واستقلاله وبناء المستقبل يداً بيد مع أبناء الوطن السوري في المغترب الداعمين دوماً لقضايا بلدهم الوطنية .

بدوره وجه ممثل وزارة العلاقات الخارجية التشيلية السفير خوان مانويل بينو فاسكيز التهاني لسورية والجالية السورية بمناسبة عيد الاستقلال، متمنياً أفضل العلاقات بين البلدين، ومؤكداً على مكانة سورية وأهميتها التاريخية.

رئيس النادي أنطونيو صباغ أكد قدرة سورية على تجاوز جراح الحرب الإرهابية والصمود في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

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الجالية السورية في تشيلي تحتفل بعيد الجلاء

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