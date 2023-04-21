حدود برويزخان وخسروي مع العراق تنشطان في عطلة عيد الفطر

العالم - إيران

وقال المسؤول الايراني: ان الجانب العراقي سيتعاون مع ايران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر المبارك حيث أن كل أجهزته الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين.

وأضاف قائلا: ان حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ ۶۳ % من اجمالي صادرات محافظة كرمانشاه الى العراق حيث يتم تظافر الجهود بين كل المؤسسات التنفيذية في العام الجاري تطوير وتنمية الصادرات في منفذي خسروي وبرويز خان أكثر من أي وقت مضى وحل المشاكل والنواقص القائمة في هذين المنفذين الحدوديين.

واضاف قائلا: يتم بشكل يومي متوسط عبور ۷۰۰ شاحنة محملة بالسلع من حدود برويز خان الى اقليم كردستان العراق، وبين۳۰۰ الى ۴۰۰ شاحنة تحمل السلع من منطقة حدود خسروي الى العراق يوميا.

كما أكد المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين أنه يتم دخول أكثر من ۳۰۰ شاحنة محملة بالوقود من اقليم كردستان العراق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوميا.