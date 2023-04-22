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لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" ضد روسيا

لافروف يتهم أمريكا بشن
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، أن المسار الأمريكي تجاه روسيا، بما في ذلك تسليح حكومة اوكرانيا ، "ميؤوس منه".

العالم - اوروبا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكوبا، إن "الأمريكيين أعلنوا شن حملة صليبية على روسيا"، لافتًا إلى أنهم اختاروا حكومة اوكرانيا كرأس حربة عسكري، وضخّوه بأنظمة أسلحة حديثة أكثر فأكثر حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وشدد لافروف على أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا "مسار ميؤوس منه".

إلى ذلك صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو، مشيرًا إلى أن الحلفاء يعملون على زيادة الإمدادات من العتاد العسكري لكييف.

جاء ذلك بعيد محادثات ستولتنبرغ، مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأعضاء من الحكومة الأوكرانية، خلال زيارته لكييف، أمس الخميس.

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لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" ضد روسيا

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