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ارتفاع ضحايا القصف السعودي على شدا إلى شهيدين وأربعة جرحى

ارتفاع ضحايا القصف السعودي على شدا إلى شهيدين وأربعة جرحى
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد ضحايا القصف السعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة في شمال اليمن خلال أقل من 24 ساعة إلى شهيدين و4 جرحى.

العالم - اليمن

وأفاد مراسل شبكة المسيرة صباح اليوم السبت باستشهاد مواطن ثانٍ بنيران السعودي في مديرية شدا الحدودية.

وكان المراسل قد أفاد مساء أمس باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف القوات السعودية بعشرات القذائف مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

وأوضح المراسل أن القوات السعودية استهدفت بأكثر من 20 قذيفة هاوان مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية خلال ساعات.

وأصيب مواطن يمني ظهر أمس جراء القصف السعودي على مديرية شدا.

يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، ما يسفر عن شهداء وجرحى وبشكل متصاعد منذ مطلع العام الجاري، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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