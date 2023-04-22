بالفيديو.. زيلينسكي يعلن تشكيل وحدات عسكرية جديدة

العالم – الأزمة الأوكرانية

وسط توقعات بأن تشن كييف هجوما مضادا ضد القوات الروسية أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تشكيل وحدات عسكرية جديدة.

وقال زيلينيكسي إن: "الخط الأمامي هو أولوية رقم واحد.. نحن نعد بنشاط الألوية ووحدات جديدة ستظهر نفسها في المقدمة."

تاكيد زيلينسكي على توفير جميع الوسائل لتحرير أوكرانيا من الاحتلال الروسي يأتي في وقت أقرت فيه كييف أن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرقي البلاد.. وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.

تصريحات وإجراءات أوكرانية اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنها دليل على حاجة موسكو لمواصلة ما أسمتة العملية العسكرية في هذا البلد، مؤكدة أن العملية ستستمر حتى تكتمل أهدافها المعلنة وهي استئصال النازية ونزع سلاحها والقضاء على ما يهدد الأمن الروسي بحسب تعبيرها.

حرب يبدو أنها لن تنتهي قريبا مع إصرار الغرب على مدها بالمزيد من الأسلحة، وهو ما أكده وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالتزام الحلفاء بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. أسلحة من بينها دبابات من نوع آبرامز، تتوقع واشنطن أنها ستحدث فرقا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

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