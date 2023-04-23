الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

19 أسيرا أردنيا في السجون الصهيونية

19 أسيرا أردنيا في السجون الصهيونية
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 19 أسيرا عربيا لا يزالون في السجون "الإسرائيلية"، جميعهم أردنيون، بعضهم يحمل الجنسية والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديه أرقام وطنية أردنية.

العالم- الأردن

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أوضحت الهيئة في بيان أصدرته في يوم الأسير العربي، أن من بين الأسرى الأردنيين 9 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، و5 يقضون أحكاما تتراوح ما بين 20-36 عاما، و3 يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10 وأقل من 20 سنة، إضافة إلى أسير آخر يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعتقلا إداريا، مضيفة أن من بين هؤلاء الأسرى من هو معتقل منذ أكثر من 20 عاما على التوالي.

وأوضحت أن هؤلاء الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون، هي: "ريمون" و"نفحة"، و"ايشل"، و"جلبوع"، و"النقب"، و"ايشل"، و"عوفر" و"مجدو"، مشيرة إلى أنهم يتلقون المعاملة القاسية ذاتها، ويتعرضون لانتهاكات من قبل إدارة السجون "الإسرائيلية" التي لم تميز يوما في تعاملها وقمعها بين أسير فلسطيني وآخر عربي.

ودعت الهيئة المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة كافة، إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى العرب في السجون "الإسرائيلية" ومعاناتهم المتفاقمة.

روابط ذات صلة

الاحتلال يواصل اغلاق أريحا لليوم الثاني

الأردن يحذر الإحتلال من تزوير الحقائق حول ما يجري في الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في الخرطوم

19 أسيرا أردنيا في السجون الصهيونية

شاهد بالفيديو.. السودان.. نفاذ الماء والغذاء يهدد المحاصرين في البيوت

منظمات المجتمع المدني تدعو أطراف النزاع لهدنة 10 أيام في السودان

بالفيديو.. مصادر عبرية: متظاهرون ضد نتنياهو أمام محكمة الصلح في تل أبيب

الكويت تجلي مواطنيها من السودان