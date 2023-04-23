رئيس هيئة مقدسية: شعبنا مستعد للدفاع عن باب الرحمة

العالم- فلسطين

وقال الهدمي، إن المرابطين في المسجد الأقصى أكدوا للمحتل الصهيوني أنهم مستعدون للتضحية من أجل الدفاع عن المسجد، مشدداً على أن “المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وبين أن الاحتلال باعتدائه على مصلى باب الرحمة يسعى لتمرير مخططاته التهويدية في المسجد الأقصى.

وأوضح أن الاحتلال يمعن في حربه الدينية ضد المساجد الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن حكومته الفاشية تسعى لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك من أجل حمايته من مخططات الاحتلال العدوانية.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة وخلعت جميع تمديدات الكهرباء داخله، وخلعت بواباته مستغلة انشغال الأهالي في عيد الفطر.

وأكد الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة، أن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، بمثابة تخطٍ جديد للخطوط الحمراء.

وأوضح حمادة أن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة، إمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها، وخاصة المسجد الأقصى.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.