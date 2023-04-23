هل سنشهد افول الدولار الامريكي، ولماذا؟

ويرى خبراء ماليون واقتصاديون ان الجهود التي تبذلها الصين وروسيا ومعهما الهند من اجل ايجاد انظمة للتعامل التجاري بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار، سيكتب لها النجاح على المدى الطويل.

وذكروا ان الدولار الامريكي ذاهب الى الافول من ناحية اعتماده كعملة للتبادل التجاري، بعد الخروج الهائل لاكثر من 60 بالمئة من اقتصاديات العالم كمنظمة شنغهاي، اضافة الى دول البريكست، والتوجه الى بدائل بالعملات المحلية، حيث بدأت روسيا والصين التعامل فيما بينهما بالعملات الوطنية وكذلك خلق عملة مشفرة بين روسيا وايران بدعم من الذهب، وخلق عملة جديدة ما بين الارجنتين والبرازيل، والتبادل التجاري ما بين بعض دول الخليج الفارسي والهند سيكون بالروبية الهندية، وبالتالي فان الدولار الامريكي سيفقد الكثير من نسبته كتحوط عالمي.

واكدوا، ان العقوبات الامريكية التي فرضت على بعض الدول كإيران وبعض الشركات الهامة في الصين مثل هواوي، وبعض الشركات التركية والشركات العملاقة الغازية والنفطية في روسيا، قد ساهمت بشكل اساسي بدفع هذه الدول الى خلق بديل عن الدولار الامريكي كعملة للتبادل التجاري.

ولفت الخبراء الى ان الادارة الامريكية عندما كانت تشعر اي خطر من ناحية اي دولة او من ناحية اي شركة اقتصادياً، كانت تحاول ان تقتلها بالعقوبات، لذلك حاولت دولاً كالصين مثلاً خلق بدائل للابتعاد عن الدولار الامريكي.

في السياق ذاته، اكد مراقبون روس، ان اكثر الدول في المنطقة والعالم بدأت فعلياً تهرب من الدولار الامريكي. وقالوا: ان كل الدول تتعامل مع بعضها بالدولار مثل الصين وروسيا والبرازيل باعتباره موضع ثقة وخارج السياسة، ولا يطبق عليه العقوبات، ولكن الذي حصل انه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، لأول مرة في تاريخ العصر تطبق عقوبات بمصادرة اموال البنك المركزي الروسي، اي بمعنى قامت الادارة الامريكية والدول الغربية معها بسرقة الاموال الروسية. لذا اصبح الدولار مسييساً.

كما لفتوا الى ان بعض الدول الخليجية بدأت تدريجياً تفكر بايجاد بديل للدولار الامريكي، على سبيل المثال السعودية تقول ان اموالها كلها بالدولار، واذا ما وقعت اي ازمة سياسية مع الولايات المتحدة، يمكن للاخيرة ان تستولي على اموالها، ما يعني ان الدولار اصبح خارج مجال الثقة.

ما رأيكم..

ما اهمية حذف الدولار من التبادل التجاري بين دول المنطقة وتأثيره على موقعه في العالم؟

لماذا تصاعدت في السنوات الاخيرة المطالبة باستخدام العملات الوطنية للمبادلات التجارية بين الدول؟

هل لجأت دول المنطقة الى هذا الخيار بعد استخدام امريكا سلاح العقوبات، أم ابعد من ذلك؟

كيف تقود روسيا والصين اتجاه التخلي عن الدولار لتلتقي معها مصالح دول المنطقة؟

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