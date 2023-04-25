إبرام أكثر من مليار دولار اتفاقيات وعقود تصدير في 'إكسبو إيران 2023'

العالم - إيران

وأضاف علي رضا بيمان باك، في إشارة إلى إقامة معرض "إكسبو إيران 2023 " الخامس: إن هذا المعرض يمثل فرصة جيدة للتعرف على فرص التصدير في البلاد للتجار الدوليين في إطار زمني ومكان محددين.

وأوضح بيمان باك: بمتابعة ودعم خاص من منظمة تنمية التجارة، ودائرة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، وسفراء الجمهورية الإسلامية في الدول الأخرى، بالإضافة إلى المستشارين والمراكز التجارية، فإن هذا الحدث يمثل أحد أهم الأحداث الدولية والتجارية في البلاد في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف رئيس منظمة تنمية التجارة: إن منظمي هذا المعرض يهدفون أيضا إلى مواجهة نزعة رهاب إيران، وخلق صورة فعالة لتقدم الثورة الإسلامية لدى الرأي العام للعالم من خلال خلق خطاب دولي وإنتاج إعلامي على لسان رجال الأعمال الدوليين والمسؤولين من البلدان الأخرى.

وأوضح مساعد وزير الصناعة الإيراني أن معرض إكسبو إيران 2023 الخامس يقام من 7 مايو إلى 20 منه في 12 مجموعة تشمل صناعة الأغذية والزراعة والماشية والدواجن ومصايد الأسماك والصناعة (السيارات والكهرباء والسجاد الآلي وما إلى ذلك) والأجهزة المنزلية والمنسوجات والجلود والملابس والمواد الكيميائية والسليلوز والمنتجات الصحية، والسجاد اليدوي، والحرف اليدوية والسياحة، والطب، والمعدات الطبية ومعدات المختبرات، والتعدين، وصناعة البناء، والخدمات التقنية والهندسية، والبتروكيماويات والمعرفة.

وتابع رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: هذا المعرض ينظم بحضور أكثر من 700 شركة على مساحة 50 ألف متر مربع في 15 قاعة عرض، مع استضافة 70 وفدا من رجال الأعمال والحكومة، بحضور أكثر من ألف رجل أعمال ومسؤول حكومي من جميع أنحاء العالم بهدف إنشاء أسواق تصدير عالمية مع التركيز على شرق آسيا وأوراسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وتنويع سلع التصدير في البلاد (خاصة القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة الأعلى) لزيادة المرونة الاقتصادية للبلد.