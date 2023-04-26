هدنة مخترقة في السودان.. فكيف هو حال المواطن؟ +فيديو

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في تفاصيل الخبر.. مع سريان الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية وامريكية الا انها وئدت في مهدها عبر اشتباكات في محيط القصر الرئاسي، هذه التداعيات ولدت عدم ثقة لدي المواطن السوداني ودعته لعدم الخروج من المنزل بحثا عن الغذاء والدواء فالشوارع خلت تماما من المواطنين.

وتزداد الاشتباكات ومعها تزداد معاناة المواطنين، فمعظم المخابز مغلقة وانقطاع في التيار الكهربائي صفوف تنتظر قطرات ماء في بلد النيلين الازرق والابيض.

ومع ندرة السلع الغذائية بل واغلاق المحال التجارية تنعدم السيولة النقدية تماما مع اغلاق البنوك والصرافات.

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