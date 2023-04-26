شاهد.. وزير الخارجية الايراني يصل بيروت وهذا ماقاله فور وصوله

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في بيروت حسين عز الدين، إن وزير الخارجية الايراني سيلتقي يوم غد الخميس نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب" ورئيس الحكومة "نجيب ميقاتي" ثم سيجتمع برئيس مجلس النواب "نبيه بري".

وأضاف، أن هناك امال كبيرة لدى المسؤولين والمواطنيين اللبنانيين بأن تحمل زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان نتائج ايجابية.

تجمع العلماء المسلمين : ايران كانت وما زالت تقف الى جانب لبنان

وقال تجمع العلماء المسلمين في استقبال عبداللهيان بمطار بيروت، إن ايران وقفت مع كل المسلمين والمستضعفين في العالم، مضيفا أن ايران وقفت مع الشعب الفلسطينين لاسترداد ارضه وحقوقه.

وتابع: أن ايران كانت وما زالت تقف الى جانب لبنان، معربا عن أمله بأن تنعكس اعادة العلاقات بين ايران والسعودية بشكل ايجابي على واقع الشعب اللبناني.

غغ.

اميرعبد اللهيان : نعتبر امن ورفاه لبنان بانه يصب بصالح المنطقة وايران

بدوره قال وزير الخارجية الايراني "حسين في تصريح صحفي فور وصوله مطار بيروت، جئنا الى العاصمة بيروت لنعلن مجددا دعم ايران للبنان حكومة وشعبا والمقاومة اللبنانية.

وأضاف، أن حسين اميرعبد اللهيان : هذه الزيارة بمثابة فرصة لاجراء التشاور مع القضايا الاقليمية والدولية.

وأكد اميرعبد اللهيان أن تطورات جديدة شهدتها المنطقة وايران لطالما دعمت الحوار واجراء المفاوضات تجاه ازمات المنطقة.

وفي سياق منفصل أعرب وزير الخارجية الايراني عن قلقه ازاء الاشتباكات العسكرية في السودان.

مم

وأكد وزير الخارجية الايراني على مواصلة بذل المزيد من الجهود لدعم وتقوية السلام في المنطقة في افغانستان وليبيا واليمن.

وقال أمير عبداللهيان، أنه لدى طهران بعض الافكار لتحسين الوضع في لبنان وسنطرحها على المسؤولين في لبنان.

واعتبر أمير عبداللهيان أمن امن ورفاه لبنان بانه يصب بصالح المنطقة وايران .