الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الـ75

شاهد.. فلسطينيو الاراضي المحتلة عام 48 ينظمون مسيرة العودة بحفاوة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

شارك الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 في مسيرة العودة الى قرية اللجون المهجرة بقضاء حيفا في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الـ75 وتأسيس الكيان المحتل، وشهدت المسيرة حضورا لافتا للأطفال تاكيدا على تمسك الأجيال الفلسطينية بحق العودة وعدم التنازل عن الوطن.

العالم - مراسلون

الالاف يشاركون في مسيرة العودة في أراضي قرية اللجون المهجرة بتنظيم لجنة الجماهير العربية بداخل الفلسطيني المحتل عام 48 رافعين علم فلسطين ولافتات حملت أسماء القرى المهجرة أضافة الى إطلاق هتافات منادية بالحرية وحق العودة.

وضمت مسيرة العودة مئات الاطفال والشبان لنفي رواية الاحتلال بأن الكبار يموتون والصغار ينسون يوم نكبة الشعب الفلسطيني الذي هجر قصرا من وطنهم من قبل العصابات الصهيونية عام 48.

وانطلقت المسيرة بالقرب من شارع وادي عارة الرئيسي، وصولا إلى عمق قرية اللجون المهجرة، وبدأ المهرجان بالوقوف على نشيد موطني، ومن ثم قسم العودة وعدم التنازل عن الوطن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فلسطين.. مسيرة العودة الـ26 إلى قرية اللجون المهجرة

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين

مراسلنا: الاحتلال يعتقل شابة تركية في مصلى باب الرحمة بالأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... شاهد.. خبير أمني استراتيجي يكشف سبب ما يحصل في السودان

في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الـ75 شاهد.. فلسطينيو الاراضي المحتلة عام 48 ينظمون مسيرة العودة بحفاوة

المغرب.. اعتقال رئيس لجنة 'العدل' بمجلس النواب بتهم فساد

سفير إيران يقدم أوراق اعتماده لرئيس الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو

شاهد بالفيديو.. السودان.. اتفاق هش لوقف إطلاق النار في يومه الثاني وسط تبادل الاتهامات

هكذا جنّدت أمريكا منصات التواصل الاجتماعي لخنق الحقيقة