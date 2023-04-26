شاهد.. فلسطينيو الاراضي المحتلة عام 48 ينظمون مسيرة العودة بحفاوة

العالم - مراسلون

الالاف يشاركون في مسيرة العودة في أراضي قرية اللجون المهجرة بتنظيم لجنة الجماهير العربية بداخل الفلسطيني المحتل عام 48 رافعين علم فلسطين ولافتات حملت أسماء القرى المهجرة أضافة الى إطلاق هتافات منادية بالحرية وحق العودة.



وضمت مسيرة العودة مئات الاطفال والشبان لنفي رواية الاحتلال بأن الكبار يموتون والصغار ينسون يوم نكبة الشعب الفلسطيني الذي هجر قصرا من وطنهم من قبل العصابات الصهيونية عام 48.



وانطلقت المسيرة بالقرب من شارع وادي عارة الرئيسي، وصولا إلى عمق قرية اللجون المهجرة، وبدأ المهرجان بالوقوف على نشيد موطني، ومن ثم قسم العودة وعدم التنازل عن الوطن.

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