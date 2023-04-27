حجز كميات من الكوكايين داخل شحنة الأسماك

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وأفاد مصدر أمني بأن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط أسفرت عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

وقد مكنت إجراءات التفتيش، وفق المصدر ذاته، من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على كشف وتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.